GÃ¼ncelleme: 11:14, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Tayvan'da yeni biyometrik pasaportlarda 'tasvir' skandalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayvan'daÂ yeniÂ biyometrik pasaportlardaÂ Taipei'ninÂ TaoyuanÂ yerine yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Washington'dakiÂ Dulles UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ±nÂ tasvir edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BBC'nin haberine gÃ¶re, yeni pasaportlarÄ±n pazartesi gÃ¼nÃ¼ dolaÅŸÄ±ma sokulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ± hata, Tayvan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da kabul edildi.

TayvanlÄ± yetkililer, ÅŸahÄ±slara verilen 285 yeni pasaportu geri istedi. 200 bin pasaportun yeniden basÄ±lacaÄŸÄ± ve bakanlÄ±ÄŸÄ±n hatadan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¶zÃ¼r dilediÄŸi belirtildi.

Pasaportlardaki tasvir, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Weibo ve Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan yaygÄ±n ÅŸekilde paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Bir Weibo kullanÄ±cÄ±sÄ±, "Bu adam kendi havalimanÄ±nÄ±n neye benzediÄŸini bile bilmiyor mu?" yorumunu yaparken, bir diÄŸeri "TayvanlÄ±lar uyuyup uyandÄ±, AmerikalÄ± oldu." ifadesini kullandÄ±.

Yeni bir tasarÄ±mla basÄ±lacak pasaportlarÄ±n bir ay iÃ§inde hazÄ±r olacaÄŸÄ±, o gÃ¼ne kadar baÅŸvuruda bulunanlara biyometrik pasaportlarÄ±n eski modellerinin verileceÄŸi kaydedildi.

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