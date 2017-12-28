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Manisa'da DEAÅž operasyonu: 5 gÃ¶zaltÄ±
Manisa'da DEAÅž operasyonu: 5 gÃ¶zaltÄ±
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Ã–zel harekat polisinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla, arasÄ±nda Suriye uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Manisa'da, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda Suriye uyruklularÄ±n da olduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Salihli ve Turgutlu ilÃ§elerinde DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len kiÅŸilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi.

Ã–zel harekat polislerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda Turgutlu'da iki, Salihli ilÃ§esinde ise 3 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

AralarÄ±nda Suriye uyruklu kiÅŸilerin de bulunduÄŸu zanlÄ±lar, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere Manisa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular manisa DEAÅž
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