11:50, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Japonya nÃ¼kleer enerjiden vazgeÃ§miyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya'da 6 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸananÂ nÃ¼kleer kazanÄ±n ardÄ±ndan 2012'de kurulan NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu (NRA),Â nÃ¼kleer enerji santrallerinin inÅŸaat ve iÅŸletme izinlerinde, santrallere gÃ¼venlik ve emniyet seviyelerini yÃ¼kseltecek yeni standartlar getirdi.

NRA'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸrultusunda yenilenme ve modernizasyonu ekonomik aÃ§Ä±dan uygun olmayan santraller kapatÄ±larak yerine Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ nesil ileri teknolojiye sahip santraller aÃ§Ä±lÄ±yor. Bu kapsamda Japonya'da bulunan 60 nÃ¼kleer reaktÃ¶rden 15'i iÃ§in kapatma kararÄ± alÄ±nÄ±rken, iÅŸletmeye devam etmek amacÄ±yla NRA'ya baÅŸvuran 14 reaktÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na onay verildi. Ã‡alÄ±ÅŸma izni verilen 14 reaktÃ¶rden toplam 3 bin 520 megavata sahip 4 reaktÃ¶r iÅŸletmeye alÄ±nÄ±rken kalan 10 santral henÃ¼z devreye girmedi.

DENETLEME SÃœRECÄ° DEVAM EDÄ°YOR

Ãœlkedeki 12 nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼n denetlenme sÃ¼reci ise devam ediyor. SÃ¶z konusu reaktÃ¶rlerden yeterli kriterleri karÅŸÄ±layanlar faaliyete geÃ§irilecek. Geriye kalan 19 reaktÃ¶r iÃ§in Ã¼retim lisansÄ± baÅŸvurusunda bulunmadÄ±.

Tokyo'ya 450 kilometre uzaklÄ±kta bulunan 2 reaktÃ¶re sahip Tsuruga NÃ¼kleer Enerji Santrali de yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z veren santraller arasÄ±nda yer alÄ±yor.

"TSURUGA-1Â FUKUÅžÄ°MA'DAKÄ° TEKNOLOJÄ°YE SAHÄ°P"

Japon Atomic Power Company'nin iÅŸlettiÄŸi santralin Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atsushi Tatematsu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NRA'nÄ±n yeni dÃ¼zenlemeleri kapsamÄ±nda santralde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.

Santralin 357 megavat kapasiteye sahip Tsuruga-1 adlÄ± reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼n gÃ¼venlik ve emniyet seviyelerine uygun olmadÄ±ÄŸÄ± ifade eden Tatematsu, "Tsuruga-1Â FukuÅŸima'daki reaktÃ¶rle aynÄ± teknolojiye sahip. Santral 1970 yÄ±lÄ±nda ticari olarak iÅŸletmeye alÄ±ndÄ±. FukuÅŸima kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rÃ¼n gÃ¼venlik seviyesinin yÃ¼kseltilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± fakat NRA kriterlerine gÃ¶re yapÄ±lmasÄ± gereken gÃ¼venlik ve emniyet bakÄ±m masraflarÄ± ticari olarak karlÄ± gÃ¶rÃ¼lmedi ve kapatma kararÄ± alÄ±ndÄ±." dedi.

Åžirketin yeni nesil son teknolojiye sahip her biri bin 538 megavat kapasiteli Tsuruga-3 ve Tsuruga-4 adlÄ± iki nÃ¼kleer reaktÃ¶r daha inÅŸa edeceÄŸini aktaran Tatematsu, "Ä°nÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda santrallerin deniz suru, saha Ä±slahÄ±, hafriyat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve sonrasÄ±nda oluÅŸan Tsunami, FukuÅŸima Daiichi nÃ¼kleer santralinde kazaya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Olay sonrasÄ± Ã¼lkede 50 nÃ¼kleer reaktÃ¶rÃ¼n faaliyeti durdurulmuÅŸtu.

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