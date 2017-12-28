12:17, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Azerbaycan'dan AGÄ°T'e Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hikmet HacÄ±yev, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini yÃ¼rÃ¼ten Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanÄ± Ã¼lkeler olan ABD, Rusya ve Fransa'dan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n temin edilmesi beklentisi iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HacÄ±yev, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Azerbaycan dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda 2017'de yaÅŸanan geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

Ermenistan-Azerbaycan arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununa deÄŸinen HacÄ±yev, Ermenistan'Ä±n uzlaÅŸmaz tutumu nedeniyle sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸini belirterek, "Ermenistan'Ä±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± ve topraklarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgal altÄ±nda tutmasÄ± Azerbaycan'Ä±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in baÅŸlÄ±ca tehdit olarak kalÄ±yor." dedi.

Erivan yÃ¶netiminin 2017 yÄ±lÄ±nda da provokasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen HacÄ±yev, 4 Temmuz'da Ermenistan ordusunun ateÅŸi sonucu cephe hattÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgede biri Ã§ocuk 2 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Azerbaycan olarak sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§abalarÄ± devam ettireceklerini vurgulayan HacÄ±yev, "BMGK'nÄ±n ilgili kararlarÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinin yasal altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Kararlarda Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgal edilmesi kÄ±nanmÄ±ÅŸ, Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ teyit edilmiÅŸ, iÅŸgalci gÃ¼Ã§lerden derhal iÅŸgale son vermeleri talep edilmiÅŸtir. BMGK kararlarÄ±nda sÃ¼re kÄ±sÄ±tlamasÄ± yoktur ve uygulanana kadar geÃ§erlidir. AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸbaÅŸkanÄ± Ã¼lkelerden, BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n temin edilmesi beklentisi iÃ§erisindeyiz." dedi.

Ermenistan dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle olan iliÅŸkilerin geliÅŸtiÄŸini bildiren HacÄ±yev, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KardeÅŸ TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran ve GÃ¼rcistan'la iliÅŸkilerimizin geliÅŸtirilmesinde ciddi baÅŸarÄ±lar elde edildi. YÄ±l iÃ§erisinde BakÃ¼'de Azerbaycan-TÃ¼rkiye-TÃ¼rkmenistan, Azerbaycan-GÃ¼rcistan-TÃ¼rkiye, Azerbaycan-TÃ¼rkiye-Pakistan ve Azerbaycan-TÃ¼rkiye-Ä°ran Ã¼Ã§lÃ¼ dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. ÃœÃ§lÃ¼ mekanizmalar, ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde geliÅŸmesine ve yeni aÅŸamaya geÃ§mesine ivme kazandÄ±rdÄ±."

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