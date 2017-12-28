12:24, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

KoÄŸuÅŸ tipi yurtlar tarihe karÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±n kuruluÅŸ bakÄ±mÄ±na alÄ±nmaksÄ±zÄ±n Ã¶z aile, akraba veya aile odaklÄ± bakÄ±m hizmetlerden yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Aile yanÄ±nda bakÄ±mÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan Ã§ocuklara ise son seÃ§enek olarak aile yapÄ±sÄ±na en yakÄ±n modellerle bakÄ±m hizmeti sunuluyor.

Devlet korumasÄ± altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n ev sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda, sosyal yaÅŸamdan kopmadan hayata kazandÄ±rÄ±lmalarÄ± amacÄ±yla kurumlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi.

Ã‡ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸun barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k fiziksel binalar ve koÄŸuÅŸ tipi yapÄ±lar yerine, aile ortamÄ±na en yakÄ±n ev tipi yatÄ±lÄ± sosyal hizmet birimleri olan Ã§ocuk evleri ve Ã§ocuk evleri sitelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m gerÃ§ekleÅŸtirildi.

BakanlÄ±kÃ§a ÅŸimdiye kadar koruma altÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kurumlar yÃ¼zde 95 ev tipi bakÄ±m modeline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 18 yetiÅŸtirme yurdu ile Ã§ocuk yuvasÄ±nda toplam 973 Ã§ocuk kalÄ±yordu.

Koruma altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n ev tipi bakÄ±ma geÃ§iÅŸini saÄŸlamak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, yÄ±l sonu itibariyle 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun kapatÄ±lmasÄ± ya da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiyleÂ koÄŸuÅŸ tipi yurtlarÂ da tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. Bu sayede, yurtlarda kalan Ã§ocuklarÄ±n tamamÄ± ev ortamÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

"EV ORTAMINDA YETÄ°ÅžME Ä°MKANI SAÄžLIYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ncelikli tercihlerinin devlet desteÄŸine ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklarÄ± ailelerinden koparmadan, kendi evlerinde yetiÅŸmelerini saÄŸlamak olduÄŸunu belirtti.

Ä°htiyacÄ± olan Ã§ocuklarÄ± kendi evlerinde destekleyerek ailelerinin yanlarÄ±nda kalmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Kaya, bunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda ise koruma altÄ±ndaki Ã§ocuklara yine ev ortamÄ±nda yetiÅŸme imkanÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

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