KoÄŸuÅŸ tipi yurtlar tarihe karÄ±ÅŸtÄ±

Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan Ã§ocuklarÄ±n kuruluÅŸ bakÄ±mÄ±na alÄ±nmaksÄ±zÄ±n Ã¶z aile, akraba veya aile odaklÄ± bakÄ±m hizmetlerden yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Aile yanÄ±nda bakÄ±mÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan Ã§ocuklara ise son seÃ§enek olarak aile yapÄ±sÄ±na en yakÄ±n modellerle bakÄ±m hizmeti sunuluyor.
Devlet korumasÄ± altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n ev sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda, sosyal yaÅŸamdan kopmadan hayata kazandÄ±rÄ±lmalarÄ± amacÄ±yla kurumlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi.
Ã‡ok sayÄ±da Ã§ocuÄŸun barÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k fiziksel binalar ve koÄŸuÅŸ tipi yapÄ±lar yerine, aile ortamÄ±na en yakÄ±n ev tipi yatÄ±lÄ± sosyal hizmet birimleri olan Ã§ocuk evleri ve Ã§ocuk evleri sitelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m gerÃ§ekleÅŸtirildi.
BakanlÄ±kÃ§a ÅŸimdiye kadar koruma altÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kurumlar yÃ¼zde 95 ev tipi bakÄ±m modeline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, 18 yetiÅŸtirme yurdu ile Ã§ocuk yuvasÄ±nda toplam 973 Ã§ocuk kalÄ±yordu.
Koruma altÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n ev tipi bakÄ±ma geÃ§iÅŸini saÄŸlamak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, yÄ±l sonu itibariyle 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun kapatÄ±lmasÄ± ya da dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesiyleÂ koÄŸuÅŸ tipi yurtlarÂ da tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. Bu sayede, yurtlarda kalan Ã§ocuklarÄ±n tamamÄ± ev ortamÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶ncelikli tercihlerinin devlet desteÄŸine ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklarÄ± ailelerinden koparmadan, kendi evlerinde yetiÅŸmelerini saÄŸlamak olduÄŸunu belirtti.
Ä°htiyacÄ± olan Ã§ocuklarÄ± kendi evlerinde destekleyerek ailelerinin yanlarÄ±nda kalmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Kaya, bunun mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda ise koruma altÄ±ndaki Ã§ocuklara yine ev ortamÄ±nda yetiÅŸme imkanÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â
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Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.
DeÄŸerler EÄŸitimi Merkezi, araÅŸtÄ±rma projeleri iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ± ve asistan alÄ±m ilanÄ±nda bulundu