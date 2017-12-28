12:28, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

BM'den Esad'Ä±n Ã§ocuklarÄ± pazarlÄ±k aracÄ± yapmasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Suriye Ã–zel TemsilcisiÂ Jan Egeland, BBC'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda,Â BeÅŸÅŸar Esad rejiminin DoÄŸu Guta'dakiÂ hasta Ã§ocuklarÄ± tahliye etme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda muhaliflerden talepte bulunduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Muhaliflerin, Ã§ocuklarÄ±nÂ tahliyeÂ edilmesi iÃ§in daha Ã¶nce alÄ±koyduklarÄ± rejim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmayÄ± kabul ettiÄŸini ifade eden Egeland, bu anlaÅŸmalarÄ±n iyi sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± umduÄŸunu dile getirdi.

Egeland, "Hasta Ã§ocuklarÄ±, esirler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda salÄ±vermek, Ã§ocuklarÄ±n savaÅŸta pazarlÄ±k aracÄ± olmasÄ± iyi bir anlaÅŸma deÄŸil. Bu olmamalÄ±. Ã‡ocuklarÄ±n tahliye hakkÄ± var ve bizim de onlarÄ± tahliye etme zorunluluÄŸumuz bulunuyor." diye konuÅŸtu.

DoÄŸu Guta'da rejim ablukasÄ±nda mahsur kalanlarÄ±n, Ã§ok az tÄ±bbi imkana sahip olduÄŸunu kaydeden Egeland, "Suriye'deki savaÅŸta Ã§ok fazla hastane bombalandÄ±, vuruldu. YÃ¼zlerce doktor ve hemÅŸire Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Guta'daki 400 bin insan iÃ§in kalan ise hiÃ§bir ÅŸey." ifadesini kullandÄ±.

TAHLÄ°YEDEN Ã–NCE Ã–LÃœYORLAR

DiÄŸer yandan, Suriye Amerikan TÄ±p TopluluÄŸu (Sams) bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan doktor Mohamad Katoub, DoÄŸu Guta'daki hastalarÄ±n durumlarÄ±nÄ±n hÄ±zla kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini, bu nedenle hangi hastalarÄ±n acil tahliye edileceÄŸini takip etmekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Acilen tahliye edilmesine karar verilenler arasÄ±nda yer alan bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunu Ã¶rnek veren Katoub, "GÃ¶revliler, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zÄ±n tahliyesine nihayet izin verildiÄŸini haber vermek iÃ§i ailenin evine gitti. Aile, kÄ±zlarÄ±nÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DOÄžU GUTA ZOR DURUMDA

Rejimin Ekim 2012'den bu yana askeri kuÅŸatmada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya geÃ§en nisan ayÄ±na kadar kaÃ§ak yollar, gizli tÃ¼neller ve aracÄ± tÃ¼ccarlar vasÄ±tasÄ±yla oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa gÄ±da ve ilaÃ§ giriÅŸi saÄŸlanabiliyordu.

Esad gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§isi yabancÄ± terÃ¶rist gruplarÄ±n ablukayÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±yla bÃ¶lgedeki insani kriz ÅŸiddetlendi.

Son 8 aydÄ±r yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.Â