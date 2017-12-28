12:50, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

BahÃ§elievler'de patlayÄ±cÄ± dolu minibÃ¼s soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama





BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'i tutuklandÄ±.

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