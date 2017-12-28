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17:31, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
12:50, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

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BahÃ§elievler'de patlayÄ±cÄ± dolu minibÃ¼s soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama
BahÃ§elievler'de patlayÄ±cÄ± dolu minibÃ¼s soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama

BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'i tutuklandÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul BahÃ§elievler
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