12:53, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Chrysler 20 bine yakÄ±n aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±





ABD'li otomobil Ã¼reticisi Fiat Chrysler, Ã‡in'deki 19 bin 572 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'liÂ otomobilÂ Ã¼reticisiÂ Fiat Chrysler,Â Ã‡in'dekiÂ 19 bin 572 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ã‡in Kalite Denetleme ve Karantina Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, araÃ§larÄ±n hava yastÄ±klarÄ±nÄ±n ÅŸiÅŸirilmesinde kullanÄ±lan pompalarda teknik bir kusur olduÄŸu gerekÃ§esiyle geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã‡aÄŸÄ±rma iÅŸleminin, 2004-2012 yÄ±llarÄ±nda Ã¼retilen 300C sedan ve Jeep Wrangler modellerini kapsadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Åžirketin kusurlu parÃ§alarÄ± Ã¼cretsiz deÄŸiÅŸtireceÄŸi kaydedildi.

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