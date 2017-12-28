Kolombiya'da FARC davalarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸtu

Kolombiyaâ€™dakiÂ barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±Â kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri veÂ Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leriÂ (FARC) mensuplarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n hukuki durumlarÄ±nÄ±n Ã–zel BarÄ±ÅŸ Hukuku (JEP) Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulduÄŸu bildirildi.
Yerel basÄ±nÄ±n JEP yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere gÃ¶re, silah bÄ±rakan ve bu yargÄ±lama sistemine baÅŸvuran 3 bin 779 eski FARC mensubundan 3 bin 239â€™unun hukuki durumlarÄ± af ya da farklÄ± cezalandÄ±rmalarla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n 770 eski militanÄ± sÃ¼reÃ§ sonunda aftan yararlanÄ±rken, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dahil olduÄŸu vakalar da JEPâ€™te sonuca baÄŸlandÄ±.
Mahkemeye baÅŸvuran bin 994 gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri mensubundan ÅŸimdiye kadar bin 180â€™inin davasÄ±nÄ±n da sonuca baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te Ã¼lkedeki cezaevlerinde 411 FARC ve 20 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ mensubu tahliye edildi.
Ã–te yandan haberlerde, FARC ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile hiÃ§bir iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ± halde Bogotaâ€™daki bir Ã§etenin kiralÄ±k katili Alexander Romeroâ€™nun da JEPâ€™e sunulan listede yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tahliye olduÄŸu ve kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasÄ±nda baÅŸkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde silah bÄ±rakma aÅŸamasÄ±na, bÃ¼tÃ¼n militanlar toplanma alanlarÄ±na vardÄ±ktan sonra 1 Mart'ta geÃ§ilmiÅŸti.
FARC, 17 Mart'ta 140 silahÄ±nÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) AteÅŸkesi Ä°zleme ve DoÄŸrulama MekanizmasÄ±na teslim ederek 50 yÄ±lÄ± aÅŸan Ã§atÄ±ÅŸma geÃ§miÅŸinde ilk kez silah bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
MayÄ±s ayÄ±nda sona ermesi gereken silah bÄ±rakma sÃ¼reci, taraflarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BM'nin 2 Haziran'da FARC'Ä±n silahlarÄ±nÄ± toplamaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÄ±zlanan sÃ¼reÃ§te kuruluÅŸ, 18 Haziran'da silahlarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanÄ±nda yapÄ±lan ve FARC'Ä±n son silahlarÄ±nÄ±n da teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 27 Haziran'dan sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±rsaldaki mÃ¼himmat depolarÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri nezaretinde BM gÃ¶zlemcileri tarafÄ±ndan imha edilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
BM, 10 Temmuz'da bu Ã¼lkede eylÃ¼l ayÄ±nÄ±n sonunda gÃ¶revine baÅŸlayacak ve sivil Ã§alÄ±ÅŸanlardan oluÅŸacak yeni bir misyon oluÅŸturma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Af tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine dÃ¼zenlenen suikastlarÄ±n geciktirdiÄŸi sÃ¼recin sonunda, Guajira yÃ¶netim bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Fonseca kenti kÄ±rsalÄ±ndaki Pondores toplanma alanÄ±nda yapÄ±lan ve Santos'un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlarÄ±nÄ±n yÃ¼klÃ¼ olduÄŸu son konteyner de kamptan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu arada FARC, 27 AÄŸustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adÄ±mÄ±nÄ± atarak baÅŸkent Bogota'da kuruluÅŸ kongresi dÃ¼zenlemiÅŸti. Ã–rgÃ¼t, FARC kÄ±saltmasÄ±nÄ± kullanmaya devam edebilmek iÃ§in Ä°spanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik GÃ¼cÃ¼) ismini almÄ±ÅŸtÄ±. Yeni siyasi parti FARC, Ã¼lkede gelecek yÄ±l yapÄ±lacak seÃ§imler iÃ§in liderleri Londono'nun devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentinde bu yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu'nun Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±
Somaliland hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelediÄŸini duyurdu
Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, yeni yÄ±l arifesinde TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rkiye'ye seyahat edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki PlÃ¶tzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiÄŸi bildirildi.
Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k tatbikat baÅŸlattÄ±
Ä°srail askerleri, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti
LÃ¼bnan'daki kamplarda birÃ§ok zorluk iÃ§inde yaÅŸayan Suriyeli mÃ¼lteciler, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib'te sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 12 sivil Ã¶ldÃ¼
Mursi'yi 2018 yÄ±lÄ±nda "hapiste tedavi edilmesi, Ã¶zel bir hastaneye nakli veya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± affÄ±"ndan yararlanabilmesi gibi ihtimaller bekliyor
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, St. Petersburgâ€™da dÃ¼n meydana gelen patlamanÄ±n "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Tataristan CumhurbaÅŸkanÄ± Minnihanov, gÃ¶rev sÃ¼resini tamamlayan Kazan BaÅŸkonsolosu DilmaÃ§â€™a ÃœstÃ¼n Emek MadalyasÄ± tevdi etti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD ve Almanya'nÄ±n Ã‡inli aktivist Vu'nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmasÄ±nÄ± Ã¼lkenin iÃ§ iÅŸleri ve yargÄ± egemenliÄŸine mÃ¼dahale olarak niteledi
Kolombiya'daki HÃ¼kÃ¼met ve FARC'Ä±n imzaladÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulamalarÄ±ndan Ã–zel BarÄ±ÅŸ Hukuku JEP kapsamÄ±nda, 3 bin 239 FARC ve bin 180 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ mensubunun davasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu
ABD'li otomobil Ã¼reticisi Fiat Chrysler, Ã‡in'deki 19 bin 572 aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Jan Egeland, Esad rejiminin DoÄŸu Guta'daki Ã§ocuklarÄ±n tahliyesini pazarlÄ±k aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HacÄ±yev, "AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanÄ± Ã¼lkelerden, BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n temin edilmesi beklentisi iÃ§erisindeyiz"