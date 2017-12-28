12:57, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Kolombiya'da FARC davalarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiyaâ€™dakiÂ barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±Â kapsamÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri veÂ Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leriÂ (FARC) mensuplarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90â€™Ä±ndan fazlasÄ±nÄ±n hukuki durumlarÄ±nÄ±n Ã–zel BarÄ±ÅŸ Hukuku (JEP) Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulduÄŸu bildirildi.

Yerel basÄ±nÄ±n JEP yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere gÃ¶re, silah bÄ±rakan ve bu yargÄ±lama sistemine baÅŸvuran 3 bin 779 eski FARC mensubundan 3 bin 239â€™unun hukuki durumlarÄ± af ya da farklÄ± cezalandÄ±rmalarla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n 770 eski militanÄ± sÃ¼reÃ§ sonunda aftan yararlanÄ±rken, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dahil olduÄŸu vakalar da JEPâ€™te sonuca baÄŸlandÄ±.

Mahkemeye baÅŸvuran bin 994 gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri mensubundan ÅŸimdiye kadar bin 180â€™inin davasÄ±nÄ±n da sonuca baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te Ã¼lkedeki cezaevlerinde 411 FARC ve 20 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ mensubu tahliye edildi.

LÄ°STEYE KARIÅžAN KÄ°RALIK KATÄ°L DE TAHLÄ°YE OLDU

Ã–te yandan haberlerde, FARC ya da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile hiÃ§bir iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ± halde Bogotaâ€™daki bir Ã§etenin kiralÄ±k katili Alexander Romeroâ€™nun da JEPâ€™e sunulan listede yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tahliye olduÄŸu ve kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasÄ±nda baÅŸkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde silah bÄ±rakma aÅŸamasÄ±na, bÃ¼tÃ¼n militanlar toplanma alanlarÄ±na vardÄ±ktan sonra 1 Mart'ta geÃ§ilmiÅŸti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahÄ±nÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) AteÅŸkesi Ä°zleme ve DoÄŸrulama MekanizmasÄ±na teslim ederek 50 yÄ±lÄ± aÅŸan Ã§atÄ±ÅŸma geÃ§miÅŸinde ilk kez silah bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

MayÄ±s ayÄ±nda sona ermesi gereken silah bÄ±rakma sÃ¼reci, taraflarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'Ä±n silahlarÄ±nÄ± toplamaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hÄ±zlanan sÃ¼reÃ§te kuruluÅŸ, 18 Haziran'da silahlarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanÄ±nda yapÄ±lan ve FARC'Ä±n son silahlarÄ±nÄ±n da teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 27 Haziran'dan sonra Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±rsaldaki mÃ¼himmat depolarÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri nezaretinde BM gÃ¶zlemcileri tarafÄ±ndan imha edilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

BM, 10 Temmuz'da bu Ã¼lkede eylÃ¼l ayÄ±nÄ±n sonunda gÃ¶revine baÅŸlayacak ve sivil Ã§alÄ±ÅŸanlardan oluÅŸacak yeni bir misyon oluÅŸturma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Af tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine dÃ¼zenlenen suikastlarÄ±n geciktirdiÄŸi sÃ¼recin sonunda, Guajira yÃ¶netim bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Fonseca kenti kÄ±rsalÄ±ndaki Pondores toplanma alanÄ±nda yapÄ±lan ve Santos'un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlarÄ±nÄ±n yÃ¼klÃ¼ olduÄŸu son konteyner de kamptan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada FARC, 27 AÄŸustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adÄ±mÄ±nÄ± atarak baÅŸkent Bogota'da kuruluÅŸ kongresi dÃ¼zenlemiÅŸti. Ã–rgÃ¼t, FARC kÄ±saltmasÄ±nÄ± kullanmaya devam edebilmek iÃ§in Ä°spanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik GÃ¼cÃ¼) ismini almÄ±ÅŸtÄ±. Yeni siyasi parti FARC, Ã¼lkede gelecek yÄ±l yapÄ±lacak seÃ§imler iÃ§in liderleri Londono'nun devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.