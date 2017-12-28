13:30, 28 Aralık 2017 Perşembe

Kazan Başkonsolosu Dilmaç'a "Üstün Emek Madalyası"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç’a ikili ilişkilere katkılarından dolayı “Üstün Emek Madalyası” verdi.

Kazan’daki görev süresini tamamlayan Dilmaç, veda ziyaretleri kapsamında Minnihanov tarafından kabul edildi.

Minnihanov, görev süresi boyunca Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkilere katkılarından ötürü Dilmaç’a teşekkür ederek kendisine Üstün Emek Madalyası tevdi etti.

Dilmaç, kabulün ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada “Bu nişanı, Türkiye’nin sahip olduğu itibara, bu coğrafyada emek ve alın teri olan iş adamlarımıza, işçilerimize ve elbette kardeşlik köprülerimiz Yusuf Akçuraoğlu, Sadri Maksudi, Ayaz İshaki, Reşit Rahmeti ve diğer Türk-Tatar aydınlarına borçluyum.” ifadelerini kullandı.

Tarihi zemini sağlam olan Türkiye-Tataristan iş birliğinin her alanda çok geliştiğini vurgulayan Dilmaç, bu eğilimin ileride daha da güçlenerek Türkiye-Rusya ilişkilerine katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Kazan’daki görev süresini tamamlayan Dilmaç, ocak ayında Ankara’ya dönecek.