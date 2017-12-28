13:43, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Meteorolojiden 5 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden BalÄ±kesir, AydÄ±n, MuÄŸla, Antalya ve Ã‡anakkale'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ± ilÃ§elerinde (Edremit, AyvalÄ±k, Burhaniye, Havran ve GÃ¶meÃ§) baÅŸlayacak saÄŸanaklarÄ±n, bu gece ve yarÄ±n kuvvetli ve yer yer Ã§ok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olmasÄ± bekleniyor.

Antalya'nÄ±n doÄŸu ilÃ§elerinde (Serik, Manavgat, Alanya, Ä°bradi, Akseki, GÃ¼ndoÄŸmuÅŸ) yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaklarÄ±n, 30 AralÄ±k Cumartesi gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerine kadar Ã§ok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli (50-80 kilogram/metrekare) olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

AydÄ±n ve MuÄŸla Ã§evrelerinde yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaklarÄ±n ise kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasÄ± bekleniyor.

AyrÄ±ca bugÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra Ã‡anakkale Ã§evrelerinde baÅŸlayacak saÄŸanaklarÄ±n, yarÄ±n kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

YaÅŸanabilecek sel, ani sel, su baskÄ±nÄ±, taÅŸkÄ±n gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.