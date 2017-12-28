Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 gÃ¶zaltÄ±

GaziantepÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin eylemlerinin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã¶zel harekat ve bomba imha uzmanlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle Ã¶nceden belirlenen adreslere operasyon dÃ¼zenledi.Â
Operasyonda 17 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, zanlÄ±larÄ±n ev, iÅŸ yeri, depo ve Ã¼st aramalarÄ±nda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 bin lira, tabanca, 2 ÅŸarjÃ¶r, 220 dolu fiÅŸek, 2 av tÃ¼feÄŸi, 27 fiÅŸek ile Ã§ok sayÄ±da dijital malzeme ele geÃ§irildi.
ABDâ€™nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, randevu kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hakkariâ€™nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, yaralÄ± askerler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Eski Demokrat Parti (DP) Ã¼yeleri, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve parti yÃ¶neticileri hakkÄ±nda 7 ayrÄ± ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak suÃ§ duyurusunda bulundu
Gaziantep'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
BalÄ±kesir, AydÄ±n, MuÄŸla, Antalya ve Ã‡anakkale'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi
BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–zel harekat polisinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla, arasÄ±nda Suriye uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
ÃœnlÃ¼ seyahat dergisi "Fodor's Travel", 2018'de seyahat edilmemesi gereken yerlerle ilgili "kara liste" hazÄ±rladÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 4'Ã¼ faal Ã§alÄ±ÅŸan olan Hacettepe Ãœniversitesi personeli ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi 23 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ± Selman'Ä± kabul etti
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Rusya'dan alÄ±nacak S-400 fÃ¼ze savunma sistemine iliÅŸkin, "Ä°ki sistem, 4 adet batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." dedi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, "BirkaÃ§ aydÄ±r bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisindeyiz, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yeni esaslarÄ±nÄ± tam doÄŸru olarak bir planlama iÃ§erisinde oturtuyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi tarafÄ±ndan devlet niÅŸanÄ± takdim edildi
AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, bakÄ±m onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasÄ±nda trafiÄŸe kapalÄ± kalacak
Sivas merkezli FETÃ– operasyonunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "askeri mahrem" yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 13'Ã¼ muvazzaf asker, 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.