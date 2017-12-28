14:05, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Gaziantep'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GaziantepÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin eylemlerinin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã¶zel harekat ve bomba imha uzmanlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle Ã¶nceden belirlenen adreslere operasyon dÃ¼zenledi.Â Operasyonda 17 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, zanlÄ±larÄ±n ev, iÅŸ yeri, depo ve Ã¼st aramalarÄ±nda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 bin lira, tabanca, 2 ÅŸarjÃ¶r, 220 dolu fiÅŸek, 2 av tÃ¼feÄŸi, 27 fiÅŸek ile Ã§ok sayÄ±da dijital malzeme ele geÃ§irildi.

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