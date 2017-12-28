Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:32, 28 Aralık 2017 Perşembe
Ortadoğu
14:07, 28 Aralık 2017 Perşembe

  • Paylaş
Muhammed Mursi'yi 2018'de bekleyen senaryolar
Muhammed Mursi'yi 2018'de bekleyen senaryolar

Mursi'yi 2018 yılında "hapiste tedavi edilmesi, özel bir hastaneye nakli veya cumhurbaşkanlığı affı"ndan yararlanabilmesi gibi ihtimaller bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, devam eden davalar ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı bir yılı daha geride bıraktı. Mursi'yi 2018 yılında ise "hapiste tedavi edilmesi, özel bir hastaneye nakli veya cumhurbaşkanlığı affı"ndan yararlanabilmesi gibi ihtimallerin beklediği ifade ediliyor.

Tek kişilik hücrede yaklaşık 4 yıldır tutulan Mursi'yi 2018'de farklı senaryoların beklediğini söyleyen Hak ve Özgürlükler Mısır Koordinasyon Müdürü İzzet Guneym, konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi Mısır'da bulunan STK'nın Müdürü Guneym, Mursi hakkında gündeme gelen ihtimallerden en güçlü olanının "hapiste tedavi edilmek" olduğunu belirtti.

Mursi'nin tam teşekküllü bir hastaneye nakli ihtimalini uzak gördüğünü vurgulayan Guneym, "Bu karar alındı ancak şu ana kadar uygulanması için herhangi bir adım atılmadı. Dolayısıyla özel bir hastaneye sevk edilmesini uzak ihtimal olarak görüyorum." dedi.

Guneym, Mursi’nin cumhurbaşkanlığı affından yararlanarak, hapisten çıkarılması şeklinde formüllenen üçüncü ihtimalin de "bölgesel ve uluslararası tarafların daha fazla anlayışa ve uzlaşıya" sahip olmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

MURSİ: HAPSE MAHKUM EDİLEN İKİNCİ MISIR CUMHURBAŞKANI

Mursi, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten sonra hapsedilen ikinci Mısır Cumhurbaşkanı oldu. Mübarek, hapis cezasının neredeyse tamamını özel bir hastanede geçirirken, "hayati tehlikesi" bulunduğunu ifade etmesine rağmen Mursi ise halihazırda "tek kişilik hücrede" tutuluyor.

Mübarek, ayrıca Mart 2017'de yargılandığı tüm davalardan beraat ederek serbest kaldı.

Darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Mursi, sağlık sorunları nedeniyle çoğu zaman duruşmalara da katılamadı. Katıldığı duruşmalardan birinde "Durumum kötü ve günden güne kötüye gidiyor." diyerek, sol gözünün de görmemeye başladığını söyledi.

"ÖZEL BİR HASTANEYE NAKİL KARARI ALINDI ANCAK, UYGULANMADI"

Bir sonraki duruşmasında savunma heyeti ile görüşmek isteyen ve tedavi hakkından feragat etmeyeceğini vurgulayan Mursi, hayatını ilgilendiren konular olduğunu, hapishanedeki yemekleri yemediği için iki defa şeker komasına girdiğini ifade etti.

Bunun üzerine Mursi'nin ailesi masrafları kendileri karşılamak üzere Mursi'nin özel bir sağlık merkezine nakledilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, Mursi'nin sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, Kasım 2017'de özel bir hastaneye nakline karar verdi. Ancak, bu karar şu ana kadar uygulanmadı.

MURSİ HAKKINDAKİ KESİNLEŞMİŞ KARARLAR

Mursi aleyhinde 2017’de iki nihai hüküm çıktı. Bu hükümlerden ilki, isimlerinin terör listesine alınması kararıydı.

Mısır yargısı, Nisan 2016'da, Mursi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin isminin 3 yıllığına terör listesine alınması kararı verdi. Bu karar, Mayıs 2017'de onaylandı.

18 Haziran 2016’da “Katar’la casusluk davası” olarak bilinen davada, Mursi aleyhinde 40 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay, Mursi'nin itirazı üzerine bu kararı, 16 Eylül 2017'de 25 yıla indirdi.

Mahkeme ayrıca, İttihadiye Sarayı olayları olarak bilinen davada Mursi hakkında verilen 20 yıl hapis cezasını da onadı. Böylece halihazırda Mursi hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Bunun yanında Mursi, "yargıya hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın 30 Aralık’taki duruşmasında da hakkında verilecek ilk kararı bekliyor.

Bu davaların dışında, yönetimde olduğu süre boyunca Mursi’ye verilen "nişanların geri alınmasına" ilişkin de 2017 yılında birçok dava açıldı.

AİLESİNE DE YARGI TAKİBİ

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin maruz kaldığı yargı sürecine ailesi de dahil edildi. Mursi'nin bazı aile üyeleri hakkında açılan davalar da 2017 yılında onaylandı.

Rabia Meydanı'nın 2013 yılında kanlı bir şekilde bastırıldığı olaylarla ilgili görülen davanın duruşmasında Mursi'nin oğlu Usame "mahkeme düzenini ihlal etmek" suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah da "uyuşturucu bulundurmak" iddiasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, bu karar da 2017 yılında kesinleşti.

İskenderiye’deki Burcul Arab ile Kahire’deki Tora Cezaevi arasında geçirdiği yıllar boyunca Mursi, kendisinin hala “Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı” olduğu konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Öte yandan Mursi, 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aleyhinde verilen kesinleşmiş hükümler olduğu için aday olamayacak.  



İlgili Konular Mısır sisi Mursi Muhammed Mursi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Tiflis'teki TMV okulunda ilk karne heyecanı
Tiflis'teki TMV okulunda ilk karne heyecanı

Gürcistan'ın başkentinde bu yıl açılan Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nun öğrencileri ilk karnelerini aldı
BAE'nin Somaliland'daki askeri üs planı ertelendi
BAE'nin Somaliland'daki askeri üs planı ertelendi

Somaliland hükümeti, BAE'nin Berbera kasabasında askeri üs kurma projesinin ertelediğini duyurdu
İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı
İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, yeni yıl arifesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
Berlin de 4 tutuklu hapishaneden firar etti
Berlin’de 4 tutuklu hapishaneden firar etti

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Plötzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiği bildirildi.
Güney Kore'den tartışmalı adalarda tatbikat
Güney Kore'den tartışmalı adalarda tatbikat

Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattı
quot Filistinli cesur kız quot Temimi'ye destek gösterisine müdahale
"Filistinli cesur kız" Temimi'ye destek gösterisine müdahale

İsrail askerleri, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Temimi'ye destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti
Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteciler kıştan endişeli
Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteciler kıştan endişeli

Lübnan'daki kamplarda birçok zorluk içinde yaşayan Suriyeli mülteciler, kış aylarında hayat şartlarının daha da ağırlaştığını söylüyor
İdlib'e bombardıman sürüyor
İdlib'e bombardıman sürüyor

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 12 sivil öldü
Muhammed Mursi'yi 2018'de bekleyen senaryolar
Muhammed Mursi'yi 2018'de bekleyen senaryolar

Mursi'yi 2018 yılında "hapiste tedavi edilmesi, özel bir hastaneye nakli veya cumhurbaşkanlığı affı"ndan yararlanabilmesi gibi ihtimaller bekliyor
Putin St Petersburg patlaması terör saldırısı
Putin: St. Petersburg patlaması terör saldırısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg’da dün meydana gelen patlamanın "terör saldırısı" olduğunu söyledi.
Kazan Başkonsolosu Dilmaç'a quot Üstün Emek Madalyası quot
Kazan Başkonsolosu Dilmaç'a "Üstün Emek Madalyası"

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, görev süresini tamamlayan Kazan Başkonsolosu Dilmaç’a Üstün Emek Madalyası tevdi etti
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Almanya'nın Çinli aktivist Vu'nun serbest bırakılması için çağrıda bulunmasını ülkenin iç işleri ve yargı egemenliğine müdahale olarak niteledi
Kolombiya'da FARC davaları çözüme kavuştu
Kolombiya'da FARC davaları çözüme kavuştu

Kolombiya'daki Hükümet ve FARC'ın imzaladığı barış anlaşmasının uygulamalarından Özel Barış Hukuku JEP kapsamında, 3 bin 239 FARC ve bin 180 güvenlik gücü mensubunun davası çözüme kavuşturuldu
Chrysler 20 bine yakın aracını geri çağırdı
Chrysler 20 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD'li otomobil üreticisi Fiat Chrysler, Çin'deki 19 bin 572 aracını geri çağırdı.
BM'den Esad'ın çocukları pazarlık aracı yapmasına tepki
BM'den Esad'ın çocukları pazarlık aracı yapmasına tepki

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Jan Egeland, Esad rejiminin Doğu Guta'daki çocukların tahliyesini pazarlık aracı olarak kullandığını söyledi.
Azerbaycan'dan AGİT'e çözüm çağrısı
Azerbaycan'dan AGİT'e çözüm çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacıyev, "AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerden, BMGK kararlarının uygulanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilk olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasının temin edilmesi beklentisi içerisindeyiz"

Haberler

ABD gözetiminde Rakka'dan Sina'ya giden üç yol | ANALİZ
ABD gözetiminde Rakka'dan Sina'ya giden üç yol ANALİZ

Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Ali'den 10 maddelik 'garanti' talebi
Mısır'da cumhurbaşkanı adayı Ali'den 10 maddelik 'garanti' talebi

Mısır halkı Hedasi Barajı inşaatından endişeli
Mısır halkı Hedasi Barajı inşaatından endişeli

Yılbaşında kiliseleri Mısır ordusu koruyacak
Yılbaşında kiliseleri Mısır ordusu koruyacak

Mısır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
Mısır'da silahlı saldırı 2 ölü 8 yaralı

Mısır'da saldırı hazırlığındaki gruba operasyon: 5 ölü
Mısır'da saldırı hazırlığındaki gruba operasyon 5 ölü

Mısır, Kuzey Sina'da 4 tünel yıktı
Mısır Kuzey Sina'da 4 tünel yıktı

Mısır parlamentosundan, ABD'ye karşı 'izolasyon' çağrısı
Mısır parlamentosundan ABD'ye karşı 'izolasyon' çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 