14:32, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Eski DP'lilerden KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Demokrat PartiÂ (DP)Â Ã¼yeleri, "FETÃ–'nÃ¼n, 12 EylÃ¼l 2010 referandumu Ã¶ncesi 'Demokrasi BuluÅŸmalarÄ±' adÄ±yla organize edilen ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±lara finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±na iliÅŸkinÂ CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ ve parti yÃ¶neticileri hakkÄ±nda 7 ayrÄ± ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelen eski DP'liler, ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± suÃ§ duyurusu dilekÃ§elerini, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sundu.

Adliye Ã¶nÃ¼nde katÄ±lÄ±mcÄ±lar adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan eski DP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Harun HÄ±nÄ±z, suÃ§ duyurusunun eÅŸ zamanlÄ± olarak Ä°stanbul, Ankara, BalÄ±kesir, KÄ±rÄ±kkale, Mersin, Trabzon ve Kayseri'de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HÄ±nÄ±z, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ile 12 EylÃ¼l 2010 referandumunda, Ã¼lke demokrasisinin yÃ¼kselmesi amacÄ±yla sivil inisiyatif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Bir sÃ¼redir CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun talimatÄ±yla, FETÃ–'den kaynaklanan, hayadan uzak, iftiralara dayalÄ± bir FETÃ– kampanyasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." diye konuÅŸtu.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu Ã¶ncesi Soylu ve bir grup arkadaÅŸlarÄ±yla Ä°stanbul'daki bir otel ve restoranda, 2 gÃ¼n Ã¼st Ã¼ste nasÄ±l bir tutum iÃ§erisinde olmalarÄ± gerektiÄŸine dair tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan HÄ±nÄ±z, milli iradenin gÃ¼Ã§lenmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±, vesayet odaklarÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±racaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle bu sÃ¼rece olumlu katkÄ± saÄŸlamanÄ±n demokrasi ve millet aÃ§Ä±sÄ±ndan uygun olacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiklerini aktardÄ±.

Harun HÄ±nÄ±z, aldÄ±klarÄ± karar Ã§erÃ§evesinde, referandum kampanyasÄ± sÃ¼resince, illerde "Demokrasi BuluÅŸmalarÄ±" adÄ± altÄ±nda toplantÄ±lar yaparak, vatandaÅŸlarÄ± "evet" tercihi yÃ¶nÃ¼nde bilgilendirmek amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Ã–zellikle belirtmek isteriz ki, 'Demokrasi BuluÅŸmalarÄ±'nda mÃ¼tevazi ama etkili salon toplantÄ±larÄ±, konferanslar ve paneller organize edilmiÅŸtir. Ä°ddia edildiÄŸi gibi anons arabalarÄ±, afiÅŸ ve bayraklar kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.Â

Bu toplantÄ±larÄ±n eski DP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tahir Alan ve eski il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 61 kiÅŸi tarafÄ±ndan koordine edildiÄŸini belirten HÄ±nÄ±z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalar, birlikte yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, Ã¼lke demokrasisine sahip Ã§Ä±kmak isteyen yerel siyasi aktÃ¶rlerin, geÃ§miÅŸte birlikte siyasi faaliyette bulunduÄŸumuz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n inisiyatifleri ve mÃ¼tevazi imkanlarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ndeki katkÄ±larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. SayÄ±n SÃ¼leyman Soylu ise bu toplantÄ±larda bize refakat etmiÅŸ, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kendi illerinde organize ettiÄŸi toplantÄ±lara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rk siyasi hayatÄ±nÄ±n Ã¶rnek sivil inisiyatif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri olan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir Ã¶rgÃ¼t finansman desteÄŸiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iftirasÄ±nÄ±n atÄ±lmasÄ±, CHP'nin ve onun genel baÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun mevcut siyaset tarzÄ±na uygun dÃ¼ÅŸse de hem gerÃ§eklere aykÄ±rÄ± hem de bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranÄ±n bir FETÃ– projesi ve saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±ktÄ±r."

DÄ°LEKÃ‡EDEN

SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra CHP Grup BaÅŸkanvekilleri Engin Altay, Engin Ã–zkoÃ§ ve Ã–zgÃ¼r Ã–zel ile CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan'Ä±n son zamanlarda yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ± talep edildi.

DilekÃ§ede, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸuna dair Ã¶nemli deliller olduÄŸu da Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, bu konuyla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± da istendi.