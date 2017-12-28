Ä°HH'dan 20 bin yetime kÄ±ÅŸlÄ±k yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±nca, hayÄ±rseverlerin destekleriyle TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ±nda bulunuldu.
Ä°HH Yetim Birimi BaÅŸkanÄ± ReÅŸat BaÅŸer, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, havalarÄ±n soÄŸumasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye ve Suriye'de yaÅŸayan yetim Ã§ocuklara kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Toplamda 20 bin yetim Ã§ocuÄŸa kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet desteÄŸi verdiklerini bildiren BaÅŸer, ''DaÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'nin 15 ilinde ve iÃ§ savaÅŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. TÃ¼rkiye'de 6 bin, Suriye'de de yaklaÅŸÄ±k 14 bin yetime kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk.'' dedi.
Ä°HH'nÄ±n TÃ¼rkiye'de 75 ildeki 15 bin yetimin hamiliÄŸini Ã¼stlendiÄŸini hatÄ±rlatan BaÅŸer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
''TÃ¼rkiye'de bulunan yetimlerimize gÄ±da, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi alanlarda destek veriyoruz. VermiÅŸ olduÄŸumuz desteÄŸin dÃ¼zenli bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilmesi amacÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana 'Sponsor destekleme sistemi' adÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz. Yetimlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n destekleriyle devam ediyor.''
Â
ABDâ€™nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, randevu kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Hakkariâ€™nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, yaralÄ± askerler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Eski Demokrat Parti (DP) Ã¼yeleri, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve parti yÃ¶neticileri hakkÄ±nda 7 ayrÄ± ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak suÃ§ duyurusunda bulundu
Gaziantep'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
BalÄ±kesir, AydÄ±n, MuÄŸla, Antalya ve Ã‡anakkale'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi
BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–zel harekat polisinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla, arasÄ±nda Suriye uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
ÃœnlÃ¼ seyahat dergisi "Fodor's Travel", 2018'de seyahat edilmemesi gereken yerlerle ilgili "kara liste" hazÄ±rladÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 4'Ã¼ faal Ã§alÄ±ÅŸan olan Hacettepe Ãœniversitesi personeli ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi 23 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ± Selman'Ä± kabul etti
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Rusya'dan alÄ±nacak S-400 fÃ¼ze savunma sistemine iliÅŸkin, "Ä°ki sistem, 4 adet batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." dedi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, "BirkaÃ§ aydÄ±r bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisindeyiz, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yeni esaslarÄ±nÄ± tam doÄŸru olarak bir planlama iÃ§erisinde oturtuyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi tarafÄ±ndan devlet niÅŸanÄ± takdim edildi
AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, bakÄ±m onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasÄ±nda trafiÄŸe kapalÄ± kalacak
Sivas merkezli FETÃ– operasyonunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "askeri mahrem" yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 13'Ã¼ muvazzaf asker, 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.