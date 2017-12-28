14:36, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ã‡ukurcaâ€™da askeri Ã¼s bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ±





Hakkariâ€™nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, yaralÄ± askerler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ukurcaâ€™da bulunan askeri Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristler tarafÄ±ndan roketli saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da yaralanan askerler helikopterle Fatih KÄ±ÅŸlasÄ±na, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan kalkan Atak helikopterler ise saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye yÃ¶neldi.

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