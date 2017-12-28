14:41, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ä°dlib'e bombardÄ±man sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerinden Ä°dlib'de sivil yerleÅŸimlere yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 12 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AA muhabirlerinin Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ilinin Temaniye ve Bidama beldesi ile SÄ±rman, MuÅŸeyrife, SÄ±keykat, Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Åžurin kÃ¶yleri Ã§ok sayÄ±da hava ve kara saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n hedefi oldu.

Ä°dlib Sivil Savunma Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu SÄ±rman, MuÅŸeyrife, SÄ±keykat ve Babuliyn kÃ¶ylerinde 11, Temaniye beldesinde de 1 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.

Yusuf, "Rusya ve BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ± sabah saatlerinden beri sivil yerleÅŸim birimlerini yoÄŸun ÅŸekilde bombalÄ±yor. Sadece Temaniye beldesine 10'dan fazla uÃ§ak saldÄ±rÄ±sÄ± ve 150'den fazla roket saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca saldÄ±rÄ±larda uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelere gÃ¶re kullanÄ±lmasÄ± yasak vakum bombalar kullanÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Ã–lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini aktaran Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Suriye'nin Ä°dlib ve Hama illerine bu hafta baÅŸÄ±ndan itibaren dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 24 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Mart 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸta rejimin ve destekÃ§ilerinin hava saldÄ±rÄ±larÄ±na en fazla maruz kalan bÃ¶lgelerden Ä°dlib, 14-15 EylÃ¼l 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Â