15:12, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

LÃ¼bnan'da yaÅŸayan Suriyeli mÃ¼lteciler kÄ±ÅŸtan endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'da Ã§oÄŸunlukla Bekaa Vadisi'ndeki kamplarda imkÃ¢nsÄ±zlÄ±klar iÃ§inde yaÅŸayan Suriyeli mÃ¼lteciler, kÄ±ÅŸ soÄŸuklarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor.

BaÅŸkent Beyrut'un doÄŸusunda yer alan Bekaa Vadisi'ndeki 2 bin 500 kiÅŸilik Avde KampÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de prefabrik evlerden, yer yer de Ã§adÄ±rlardan oluÅŸuyor.

MÃ¼lteciler, evlerinin Ã¼zerindeki su depolarÄ± ile gÃ¼nlÃ¼k mutfak ve tuvalet ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderebiliyorlar. Elektrik, kampa gÃ¼nÃ¼n belli saatlerinde Ã§ok kÄ±sa sÃ¼reli veriliyor. Kampta mÃ¼ltecilerin hizmet aldÄ±ÄŸÄ± merkezlerde jeneratÃ¶r bulunsa da Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in mazot gerekiyor.

KampÄ±n sokaklarÄ±ndan yÃ¼kselen sesler, Ã§ocuklarÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ imkÃ¢nsÄ±zlÄ±ÄŸa ve soÄŸuÄŸa raÄŸmen oyunlarÄ±na devam ettiÄŸinin gÃ¶stergesi.

Kamptaki okulda Ã§ocuklar eÄŸitimlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, okuma yazma bilmeyen Suriyeli kadÄ±nlar da her gÃ¼n servisle kampÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki kursa gidiyor. Kamptaki kadÄ±nlarÄ±n meslek Ã¶ÄŸrenmesi iÃ§in kurulan merkezlerde ise genÃ§ kÄ±zlar eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.

AA muhabirine konuÅŸan Suriyeli mÃ¼lteciler, henÃ¼z baÅŸlayan soÄŸuklarla mÃ¼cadelede en Ã§ok soba, yakacak mazot ve battaniyeye ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YaklaÅŸÄ±k 5 sene Ã¶nce Åžam'dan LÃ¼bnan'a gelen Afaf el-Nabki (70), kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda kendileri iÃ§in her ÅŸeyin daha zor olduÄŸunu belirtti.

SavaÅŸtan Ã¶nceki hayatÄ±nÄ± Ã¶zlemle anan Nabki, "SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda bile buradaki kadar sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmedik. Burada hayat Ã§ok zor. Ã–zellikle kÄ±ÅŸÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z artÄ±yor. Kar yaÄŸmaya baÅŸlayÄ±nca Ã§ok soÄŸuk oluyor. Soba iÃ§in yeterli mazot bulamÄ±yoruz. ArtÄ±k Ã¼lkeme dÃ¶nmek istiyorum. Ama bu kampta Ã¶leceÄŸimi hissediyorum." dedi.

Suriye'nin Dera ÅŸehrinden LÃ¼bnan'a gelen 4 Ã§ocuk babasÄ± Ebu Said (40) ise soÄŸuklarla birlikte iÅŸ bulamamaktan ÅŸikÃ¢yetÃ§i.

Ä°ki farklÄ± kampta kaldÄ±ktan sonra Avde KampÄ±'na yerleÅŸtiÄŸini belirten Ebu Said, "Ã‡alÄ±ÅŸacak iÅŸ bulamÄ±yoruz. Bulsak bile Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretler alÄ±yoruz. Kamptaki zorluklarÄ± biraz olsun azaltmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmak lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burada hayat gerÃ§ekten zor, Ã¶zellikle kÄ±ÅŸÄ±n. Ä°nÅŸallah savaÅŸtan sonra Ã¼lkeme dÃ¶neceÄŸim." diye konuÅŸtu.

Suriye'nin Humus kentinden 4 yÄ±l Ã¶nce LÃ¼bnan'a gelen 29 yaÅŸÄ±ndaki Um KasÄ±m da soÄŸukla mÃ¼cadelelerini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Kamptaki barÄ±naklarÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ± ahÅŸap bir kÄ±smÄ± ise demirden. Bu nedenle kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±ndan Ã§ok kolay etkileniyoruz. OdanÄ±n iÃ§i dondurucu soÄŸuk oluyor. Soba sayesinde biraz Ä±sÄ±nÄ±yoruz. Ancak soba iÃ§in de mazot gerekli. Ã‡ocuklarÄ± da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä±slanÄ±nca hasta oluyorlar. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k odada bir battaniyenin altÄ±nda hep beraber Ä±sÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r LÃ¼bnan'da bulunan ve Avde KampÄ± iÃ§indeki manavda Ã§alÄ±ÅŸan Muhtar Ebu Muhanned (60) de kÄ±ÅŸÄ±n kampta hayatÄ±n durduÄŸunu belirterek, "Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene Suriyeli mÃ¼ltecilere yardÄ±mlarÄ±n artacaÄŸÄ± bir yÄ±l olur." temennisinde bulundu.

LÃ¼bnan genelinde Suriyelilere yÃ¶nelik yardÄ±m faaliyetlerinde bulunan bir derneÄŸin yÃ¶neticisi Ã–mer Cannun ise Avde ve Yasmin kamplarÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve kampta yaÅŸayan Suriyeliler hakkÄ±nda bilgiler verdi.

Suriye krizinin baÅŸÄ±ndan itibaren LÃ¼bnan'a sÄ±ÄŸÄ±nan mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiklerini aktaran Cannun, "HÃ¢lihazÄ±rda LÃ¼bnan genelinde Suriyeli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok kampa hizmet gÃ¶tÃ¼rÃ¼yoruz. AmacÄ±mÄ±z Suriyelilerin onurlu bir ÅŸekilde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine yardÄ±m etmek. Hizmetlerimiz arasÄ±nda gÄ±da yardÄ±mÄ±, tÄ±bbi destek, Ã§ocuklar iÃ§in psikolojik destek ve kadÄ±nlara yÃ¶nelik projeler yer alÄ±yor." dedi.

Cannun, kamptaki mÃ¼ltecilerin Ã¶zellikle kÄ±ÅŸÄ±n battaniye, ilaÃ§ ve sobalarÄ±nda Ä±sÄ±nmak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± mazota ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cannun, "Bu iki kampta 2 bin 500 Suriyeli kardeÅŸimiz yaÅŸÄ±yor. Kamptaki faaliyetlerimize eksikliklere raÄŸmen aralÄ±ksÄ±z devam ediyoruz. LÃ¼bnan genelinde yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ihtiyaÃ§ sahibi kiÅŸi sayÄ±sÄ± 38 bini aÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

LÃ¼bnan'daki Suriyeli mÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Bekaa Vadisi olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede kendi imkÃ¢nlarÄ± ile kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlar ve prefabrik evlerde yaÅŸÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan'da kayÄ±tlÄ± Suriyeli mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 997 bin 905'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirmiÅŸti. LÃ¼bnan makamlarÄ± ise Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon Suriyeli mÃ¼lteci olduÄŸunu ifade ediyor.