15:35, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

"Filistinli cesur kÄ±z" Temimi'ye destek gÃ¶sterisine mÃ¼dahale





Ä°srail askerleri, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Ahed et-Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti. BatÄ± Åžeria'dan Ã§ok sayÄ±da Filistinli, geÃ§en hafta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 16 yaÅŸÄ±ndaki Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'ye destek amacÄ±yla Ramallah yakÄ±nlarÄ±ndaki Ofer Askeri Cezaevi'nin Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Filistinli kadÄ±n eylemcilerin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti. GÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla plastik ve gerÃ§ek mermi kullanan Ä°srail askerleri, mÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda Ahed'in teyzesi Menal et-Temimi ile aktivist Cemil el-Bergusi'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ä°srail askerleri, 19 AralÄ±k'ta Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gÃ¼n sonra da kuzenini gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. "Ä°srail askerine kafa tutan Filistinli cesur kÄ±z" olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi meydan okuyan tavrÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail hapishanelerinde 300 kadarÄ± Ã§ocuk, yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.

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