15:50, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

GÃ¼ney Kore'den tartÄ±ÅŸmalÄ± adalarda tatbikat





Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k tatbikat baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'nin, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda "Dokdo" adÄ± verilen 2 gÃ¼nlÃ¼k savunma tatbikatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, Seul ordusu, GÃ¼ney Kore'nin Dokdo, Japonya'nÄ±n TakeÅŸima olarak adlandÄ±rÄ±p hak iddia ettiÄŸi ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k askeri tatbikata baÅŸladÄ±. Donanmadan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lke topraklarÄ±na yÃ¶nelik dÄ±ÅŸ tehditlerin Ã¶nlemesini amaÃ§layan "Dokdo" savunma tatbikatÄ±na, donanmanÄ±n 1. filosu, deniz piyadeleri, sahil gÃ¼venlik, hava kuvvetleri ve emniyet birimlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kyodo'nun haberine gÃ¶re, Japonya tatbikata sert tepki verdi. GÃ¼ney Kore'nin sÃ¶z konusu adalarda tatbikat dÃ¼zenlemesinin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayan Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Seul yÃ¶netimini protesto etti. Japonya, GÃ¼ney Kore'nin kontrolÃ¼ altÄ±ndaki ada grubunda 11 yÄ±ldÄ±r hak iddia ediyor.

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