15:55, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

TAI Teknopark Ä°stanbul aÃ§Ä±ldÄ±





TAI tarafÄ±ndan, Ã¼rÃ¼nlerin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±racak nitelikte uygulamalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± adÄ±na Teknopark Ä°stanbul'un aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž (TAI) tarafÄ±ndan, Ã¼rÃ¼nlerin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±racak nitelikte uygulamalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± adÄ±na Teknopark Ä°stanbul'un aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TAI'nin, ÅŸirket faaliyet alanlarÄ±ndaki Ã¼rÃ¼nlerin rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±racak nitelikte uygulamalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± adÄ±na Teknopark Ä°stanbul'un aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžirketin Ã¶ncelikli projelerinin istenilen zamanda geliÅŸtirilmesi ve bitirilmesi hedeflenen merkezde, Ã¼niversitelerin mÃ¼hendislik fakÃ¼ltelerinden mezun personelin Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, merkezin Ar-Ge ve inovasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla projelere katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, 2 bin 600 metrekarelik alanda faaliyete geÃ§en Teknopark Ä°stanbul'un aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, TAI YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. OÄŸuz Borat, TAI Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Temel Kotil ve Teknopark Ä°stanbul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kemal Fidanboylu'nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Teknopark bÃ¼nyesinde bulunan mÃ¼hendislerle Ar-Ge ve inovasyon alanÄ±nda faaliyetlerini artÄ±rmak isteyen TAI'nin, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi istihdamla TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli Ã¼niversitelerinden mezun kadrolarÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, YÄ±ldÄ±z Teknik, ODTÃœ, KoÃ§, Ä°stanbul Teknik ve Bilkent gibi Ã¼niversitelerden kadro oluÅŸturulduÄŸu, bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun tasarÄ±m mÃ¼hendisi olduÄŸu bildirildi. AÃ§Ä±klamada, mezuniyet alanlarÄ± arasÄ±nda uÃ§ak, uzay, malzeme, metalÃ¼rji, bilgisayar, elektronik haberleÅŸme mÃ¼hendislikleri olduÄŸu belirtildi.

Ä°lgili Konular TAI teknopark

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.