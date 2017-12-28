16:07, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Berlinâ€™de 4 tutuklu hapishaneden firar etti





Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki PlÃ¶tzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Berlin eyaletinin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, firar eden 4 tutuklunun ilk belirlemelere gÃ¶re cezaevi iÃ§inde bulunan oto tamirhanesinin havalandÄ±rma boÅŸluÄŸundaki delikten hapishanenin duvarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±klarÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, tutuklularÄ±n hapishane duvarÄ±ndan sonra dikenli telleri de geÃ§erek kaÃ§tÄ±klarÄ± belirtildi. Berlin polisinin, firarilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. PlÃ¶tzensee cezaevinde 362 tutuklunun bulunduÄŸu belirtildi.

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