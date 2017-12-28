16:23, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ä°ran'dan TÃ¼rkiye'ye seyahat uyarÄ±sÄ±





Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, yeni yÄ±l arifesinde TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rkiye'ye seyahat edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tarafÄ±ndan Ä°ran medyasÄ±na gÃ¶nderilen bildiride, "TÃ¼rkiye'deki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin devamÄ±" ve "TÃ¼rk gÃ¼venlik yetkililerinin uyarÄ±larÄ±" gerekÃ§e gÃ¶sterilerek, yurttaÅŸlardan TÃ¼rkiye'ye "gereksiz seyahatlerden" kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± istendi. Ä°ran'Ä±n resmi haber ajansÄ± Ä°RNA ve bazÄ± diÄŸer haber ajanslarÄ± tarafÄ±ndan aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca Ä°ran yurttaÅŸlarÄ±ndan TÃ¼rkiye'deki kalabalÄ±k ortamlardan uzak durmalarÄ± talep edildi.

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