16:48, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

BAE'nin Somaliland'daki askeri Ã¼s planÄ± ertelendi





Somaliland hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelediÄŸini duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) tarafÄ±ndan, Somali'nin Ã¶zerk bÃ¶lgesi Somaliland'da kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±lan askeri Ã¼s projesinin ertelendiÄŸi bildirildi. Somaliland DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Saad Ali Shire, yerel basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BAE'nin, Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelendiÄŸini duyurdu. Ertelemenin nedenini aÃ§Ä±klamayan Shire, "BAE ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸma hala geÃ§erliliÄŸini korumaktadÄ±r, fakat ÅŸu an iÃ§in alÄ±nan kararda askeri Ã¼ssÃ¼n kurulmasÄ± geÃ§ici olarak ertelenmiÅŸtir." dedi. Ã–te yandan, BEA'nin Berbera kasabasÄ±ndaki askeri Ã¼s kurma projesinin ertelenmesine, Yemen'deki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± Husilerin tehdidinin neden olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Husilere ait sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde geÃ§en hafta yayÄ±nlanan bir videoda, Somaliland'in BEA ile askeri Ã¼s anlaÅŸmasÄ±nda direnmesi durumunda, Berbera limanÄ±nÄ±n fÃ¼zeyle vurulacaÄŸÄ± tehdidinin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. BAE'nin, Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurmak iÃ§in resmi baÅŸvurusu, bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Somaliland meclisinde yapÄ±lan oylamada 2'ye karÅŸÄ± 144 oyla onaylanmÄ±ÅŸtÄ±. Somaliland'Ä±n eski Devlet BaÅŸkanÄ± Ahmed Silanyo'nun da desteklediÄŸi projenin, BAE tarafÄ±ndan, Yemen'de devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husiler'e karÅŸÄ± kullanabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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