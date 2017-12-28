16:56, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

ABD ile vize krizi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, TÃ¼rkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden tamamen baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ekim ayÄ±ndan bu yana TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin ABD'nin TÃ¼rkiye'deki misyonundaki yerel Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik baÅŸka bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve konsolosluklarÄ±ndaki yerel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rk yetkililerle iletiÅŸim de dahil olmak Ã¼zere resmi gÃ¶revlerini yerine getirdikleri iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmayacaÄŸÄ± veya tutuklanmayacaÄŸÄ± dair Ã¼st dÃ¼zeyde saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venceye baÄŸlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin ileride ABD misyonlarÄ±ndaki yerel Ã§alÄ±ÅŸanlardan birini gÃ¶zaltÄ±na almak ya da tutuklamak istediÄŸinde, TÃ¼rk makamlarÄ±nÄ±n Amerikan hÃ¼kÃ¼metini Ã¶nceden bilgilendireceÄŸini kaydettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin mesajÄ±nda, "SÃ¶z konusu gÃ¼vencelere karÅŸÄ± gÃ¶sterilen baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸa istinaden, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼venlik durumunun, TÃ¼rkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen baÅŸlatÄ±lmasÄ±na yetecek dÃ¼zeyde iyileÅŸtiÄŸine inanmaktadÄ±r." ifadesi yer aldÄ±.Â

TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin de konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor.

ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Metin Topuz'un, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 17-25 AralÄ±k 2013'teki kumpasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan eski polis mÃ¼dÃ¼rleri ve firari eski savcÄ± Zekeriya Ã–z ile irtibatÄ± tespit edilmiÅŸti. Topuz, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca, ''Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'', ''casusluk'' ve ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§larÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tutuklamaya tepki gÃ¶stermiÅŸti. TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 EylÃ¼l 2017 tarihinde terÃ¶rle baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§lardan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve bilahare tutuklanan sÃ¶z konusu kiÅŸi ABD KonsolosluÄŸunun resmi listesinde kayÄ±tlÄ± personeli olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, herhangi bir diplomatik veya konsÃ¼ler baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sahibi de deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'nin, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m ABD diplomatik misyonlarÄ±ndaki gÃ¶Ã§men olmayanlara iliÅŸkin vize hizmetlerini 8 Ekim'de askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi de "ABD'deki tÃ¼m misyonlarÄ±mÄ±zdaki ABD vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik vize iÅŸlemleri askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

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