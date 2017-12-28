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Tiflis'teki TMV okulunda ilk karne heyecanÄ±
Tiflis'teki TMV okulunda ilk karne heyecanÄ±

GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentinde bu yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu'nun Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OkullarÄ±n yarÄ± yÄ±l tatiline girdiÄŸi GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te bu yÄ±l hizmete giren TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± (TMV) Tiflis Okulu Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±.

Okulda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MÃ¼steÅŸarÄ± Muteber KÄ±lÄ±Ã§, EÄŸitim MÃ¼ÅŸaviri Tufan Karadeniz, Din Ä°ÅŸleri MÃ¼ÅŸaviri Nebi GÃ¼mÃ¼ÅŸ, TMV GÃ¼rcistan DirektÃ¶rÃ¼ SelÃ§uk BaÅŸ, Tiflis TMV OkullarÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Taner Canpolat, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) Tiflis yetkilileri, Ã¶ÄŸrenciler ve veliler katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§, okulun bu yÄ±l aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Okul Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde faaliyet gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±." dedi.

KÄ±lÄ±Ã§, ilk karnelerini alan Ã¶ÄŸrencileri tebrik ederek baÅŸarÄ±lar diledi.

Karadeniz, "Ä°lk okul, ilk Ã¶ÄŸrenciler, ilk karne, bu gÃ¼nler tarihe yazÄ±lacak. BugÃ¼n Ã§ok hatÄ±rlanacak." diye konuÅŸtu.

GÃ¼mÃ¼ÅŸ de okulun baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ederek, bÃ¶ylesi bir okulun baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ile GÃ¼rcistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesine Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TMV GÃ¼rcistan DirektÃ¶rÃ¼ BaÅŸ da "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r burada bir okulumuz oldu. Ã–ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerimiz oldu. Bir aile olduk." diye konuÅŸtu.

Tiflis TMV OkullarÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Taner Canpolat da bugÃ¼n gerÃ§ek anlamÄ±nda tarihi bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, bu gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu dile getirdi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan TMV'nin baÅŸkent Tiflis'teki ilk okulunun Ã¶ÄŸrencileri karnelerini aldÄ±.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± tiflis gÃ¼rcistan
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Tiflis'teki TMV okulunda ilk karne heyecanÄ±
Tiflis'teki TMV okulunda ilk karne heyecanÄ±

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