KÄ±brÄ±s ÅŸehitlerine 43 yÄ±l sonra cenaze tÃ¶reni

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±brÄ±s'ta, Rumlar tarafÄ±ndan 1974 yÄ±lÄ±nda katledilen kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Rumlar tarafÄ±ndan katledilen kayÄ±p ÅŸehitler DerviÅŸ SadÄ±k, Havva SafÄ±k Ã–zkuyucu, Fatma Mehmet Tavukcu ve Halil HÃ¼seyin Karabardak'a ait naaÅŸlar, KayÄ±p ÅžahÄ±slar Komitesinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonucu ailelerinden alÄ±nan DNA Ã¶rnekleri sayesinde belirlendi.
Åžehitlerin naaÅŸÄ±, MurataÄŸa Camisiâ€™nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri tÃ¶renle defnedildi.
TÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri KomutanÄ± TÃ¼mgeneral YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼venlik Kuvvetleri KomutanÄ± TuÄŸgeneral Tevfik Algan ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
TÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda bazÄ± ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± duygulu anlar yaÅŸayarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.
TÃ¶rende konuÅŸan MurataÄŸa, Sandallar ve AtlÄ±lar Åžehitlerini YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet AÅŸÄ±r, KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±â€™nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 20 Temmuz 1974 sabahÄ±nda Rum ordusunun sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ kÃ¶yÃ¼n erkeklerini toplayÄ±p esir kamplarÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kÃ¶yÃ¼n savunmasÄ±z, kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da her tÃ¼r tacize maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Rum ve YunanlarÄ±n 14 AÄŸustos sabahÄ± Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ± hunharca katlederek toplu olarak gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren AÅŸÄ±r, Rum ve Yunan askerlerinin katliam yaparak savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸini ifade etti.
KÄ±brÄ±s'taki KayÄ±p ÅžahÄ±slar Komitesi, 1963 ve 1974 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kayÄ±p olarak listelenen ÅŸahÄ±slarÄ±n naaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶mÃ¼lÃ¼ yerlerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, kimliklerinin belirlenmesi ve yakÄ±nlarÄ±na iade edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Komitenin KÄ±brÄ±s'ta devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bugÃ¼ne kadar 2001 kayÄ±ptan yaklaÅŸÄ±k 700'Ã¼nÃ¼n naaÅŸÄ± bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n El-AriÅŸ kentinde askeri araca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir albay ile bir yarbayÄ±n da bulunduÄŸu 7 asker Ã¶ldÃ¼.
Ä°talya'da gelecek yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± George Weah'Ä±n galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ã‡in'in Kuzey Kore'ye petrol giriÅŸine izin verdiÄŸini iddia ederek, "SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±nÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda yer alan MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinde Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek Ã¼zere gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
Kenya'nÄ±n, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndan nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi olduÄŸu bildirildi
Fransa'nÄ±n, BelÃ§ika'nÄ±n FransÄ±z havacÄ±lÄ±k ve savunma ÅŸirketi Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 milyar avro zarar tazminatÄ± Ã¶deyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Tunus'ta son genel seÃ§imlerden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼r Yurtsever BirliÄŸi Partisinin Genel BaÅŸkanÄ± Selim Riyahi, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™daki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenleyip Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar tarafÄ±ndan katledilen naaÅŸÄ± kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentinde bu yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu'nun Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±
Somaliland hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelediÄŸini duyurdu
Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, yeni yÄ±l arifesinde TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rkiye'ye seyahat edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki PlÃ¶tzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiÄŸi bildirildi.
Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k tatbikat baÅŸlattÄ±
Ä°srail askerleri, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti