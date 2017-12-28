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KÄ±brÄ±s ÅŸehitlerine 43 yÄ±l sonra cenaze tÃ¶reni
KÄ±brÄ±s ÅŸehitlerine 43 yÄ±l sonra cenaze tÃ¶reni

KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar tarafÄ±ndan katledilen naaÅŸÄ± kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s'ta, Rumlar tarafÄ±ndan 1974 yÄ±lÄ±nda katledilen kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Rumlar tarafÄ±ndan katledilen kayÄ±p ÅŸehitler DerviÅŸ SadÄ±k, Havva SafÄ±k Ã–zkuyucu, Fatma Mehmet Tavukcu ve Halil HÃ¼seyin Karabardak'a ait naaÅŸlar, KayÄ±p ÅžahÄ±slar Komitesinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar sonucu ailelerinden alÄ±nan DNA Ã¶rnekleri sayesinde belirlendi.

Åžehitlerin naaÅŸÄ±, MurataÄŸa Camisiâ€™nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri tÃ¶renle defnedildi.

TÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri KomutanÄ± TÃ¼mgeneral YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼venlik Kuvvetleri KomutanÄ± TuÄŸgeneral Tevfik Algan ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

TÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda bazÄ± ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± duygulu anlar yaÅŸayarak gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan MurataÄŸa, Sandallar ve AtlÄ±lar Åžehitlerini YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ahmet AÅŸÄ±r, KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±â€™nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 20 Temmuz 1974 sabahÄ±nda Rum ordusunun sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ kÃ¶yÃ¼n erkeklerini toplayÄ±p esir kamplarÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kÃ¶yÃ¼n savunmasÄ±z, kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da her tÃ¼r tacize maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Rum ve YunanlarÄ±n 14 AÄŸustos sabahÄ± Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ± hunharca katlederek toplu olarak gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren AÅŸÄ±r, Rum ve Yunan askerlerinin katliam yaparak savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸini ifade etti.

KÄ±brÄ±s'taki KayÄ±p ÅžahÄ±slar Komitesi, 1963 ve 1974 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kayÄ±p olarak listelenen ÅŸahÄ±slarÄ±n naaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶mÃ¼lÃ¼ yerlerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, kimliklerinin belirlenmesi ve yakÄ±nlarÄ±na iade edilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Komitenin KÄ±brÄ±s'ta devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bugÃ¼ne kadar 2001 kayÄ±ptan yaklaÅŸÄ±k 700'Ã¼nÃ¼n naaÅŸÄ± bulundu.



Ä°lgili Konular kÄ±brÄ±s GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum KÄ±brÄ±s ÅŸehitleri
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