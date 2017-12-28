Liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ± Ã¶rnek sorularÄ± yayÄ±nlandÄ±

Liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±naÂ iliÅŸkin Ã¶rnek sorularÂ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ (MEB)Â internet sitesindeyayÄ±mlandÄ±.Â
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular "SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m" ve "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m" adÄ±yla iki ayrÄ± kitapÃ§Ä±k halinde MEB'in internet sitesi Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Buna gÃ¶re, "SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m" Ã¶rnek kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkÃ§e'den 10, T.C Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi ve YabancÄ± Dil'den 5'er olmak Ã¼zere toplam 25 Ã¶rnek soru yer aldÄ±. "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nda ise Matematik ve Fen Bilimleri'nden 10'ar olmak Ã¼zere, toplam 20 soru adaylara Ã¶rnek gÃ¶sterildi.
Ã–rnek sorulara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada sÄ±navda, eÄŸitim sisteminde yer alan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n hedefleri, Ã¶ÄŸrencilerin okulda ne Ã¶ÄŸrendiÄŸi ve Ã¶ÄŸrendikleriyle neler yapabildikleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±nÄ±n, 8. sÄ±nÄ±f kazanÄ±mlarÄ±yla, becerilere odaklanÄ±lan bir sÄ±nav olacaÄŸÄ± kaydedildi.Â
Adaylar Ã¶rnek kitapÃ§Ä±klara"www.meb.gov.tr" adresinden ulaÅŸabilecek.
"SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m" ve "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m" olarak iki ayrÄ± kitapÃ§Ä±k ve optik cevap formu ile haziran ayÄ±nda iki oturumda dÃ¼zenlenecek liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ± 135 dakika sÃ¼recek.Â
SÄ±navda Ã§oktan seÃ§meli 90 soru yer alacak. TÃ¼rkÃ§e'den 20, T.C Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi ile YabancÄ± Dilden 10'ar olmak Ã¼zere 50 soru "SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m"de, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20'ÅŸer olmak Ã¼zere, 40 soru ise "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m"de adaylara yÃ¶neltilecek.
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.