GÃ¼ncelleme: 18:04, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ± Ã¶rnek sorularÄ± yayÄ±nlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±naÂ iliÅŸkin Ã¶rnek sorularÂ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ (MEB)Â internet sitesindeyayÄ±mlandÄ±.Â

SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular "SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m" ve "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m" adÄ±yla iki ayrÄ± kitapÃ§Ä±k halinde MEB'in internet sitesi Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Buna gÃ¶re, "SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m" Ã¶rnek kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkÃ§e'den 10, T.C Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi ve YabancÄ± Dil'den 5'er olmak Ã¼zere toplam 25 Ã¶rnek soru yer aldÄ±. "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nda ise Matematik ve Fen Bilimleri'nden 10'ar olmak Ã¼zere, toplam 20 soru adaylara Ã¶rnek gÃ¶sterildi.

Ã–rnek sorulara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada sÄ±navda, eÄŸitim sisteminde yer alan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n hedefleri, Ã¶ÄŸrencilerin okulda ne Ã¶ÄŸrendiÄŸi ve Ã¶ÄŸrendikleriyle neler yapabildikleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±nÄ±n, 8. sÄ±nÄ±f kazanÄ±mlarÄ±yla, becerilere odaklanÄ±lan bir sÄ±nav olacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

Adaylar Ã¶rnek kitapÃ§Ä±klara"www.meb.gov.tr" adresinden ulaÅŸabilecek.

SINAV HAZÄ°RANDA Ä°KÄ° OTURUMDA YAPILACAK

"SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m" ve "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m" olarak iki ayrÄ± kitapÃ§Ä±k ve optik cevap formu ile haziran ayÄ±nda iki oturumda dÃ¼zenlenecek liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ± 135 dakika sÃ¼recek.Â

SÄ±navda Ã§oktan seÃ§meli 90 soru yer alacak. TÃ¼rkÃ§e'den 20, T.C Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi ile YabancÄ± Dilden 10'ar olmak Ã¼zere 50 soru "SÃ¶zel BÃ¶lÃ¼m"de, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20'ÅŸer olmak Ã¼zere, 40 soru ise "SayÄ±sal BÃ¶lÃ¼m"de adaylara yÃ¶neltilecek.