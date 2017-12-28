Ä°HH'dan 20 bin yetime kÄ±ÅŸlÄ±k yardÄ±m

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleriÂ (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±nca, hayÄ±rseverlerin destekleriyle TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸiÂ Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime,Â kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ±ndaÂ bulunuldu.
Ä°HH Yetim Birimi BaÅŸkanÄ±Â ReÅŸat BaÅŸer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, havalarÄ±n soÄŸumasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiye ve Suriye'de yaÅŸayan yetim Ã§ocuklara kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Toplamda 20 bin yetim Ã§ocuÄŸa kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet desteÄŸi verdiklerini bildiren BaÅŸer, "DaÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'nin 15 ilinde ve iÃ§ savaÅŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Suriye'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸtirildi. TÃ¼rkiye'de 6 bin, Suriye'de de yaklaÅŸÄ±k 14 bin yetime kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk." dedi.
Ä°HH'nÄ±n TÃ¼rkiye'de 75 ildeki 15 bin yetimin hamiliÄŸini Ã¼stlendiÄŸini hatÄ±rlatan BaÅŸer, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TÃ¼rkiye'de bulunan yetimlerimize gÄ±da, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k gibi alanlarda destek veriyoruz. VermiÅŸ olduÄŸumuz desteÄŸin dÃ¼zenli bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilmesi amacÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana 'Sponsor destekleme sistemi' adÄ± altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz. Yetimlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n destekleriyle devam ediyor."Â
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Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
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Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
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