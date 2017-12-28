GÃ¼ncelleme: 18:25, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Yahudi iÅŸgalciler Filistin okuluna baskÄ±n dÃ¼zenledi



Foto: ArÅŸiv

Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™daki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenleyip Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yahudi iÅŸgalciler, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n kuzeyindeki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. FilistinÂ hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± Ä°ÅŸgal Birimleri DosyasÄ± SorumlusuÂ Gassan DaÄŸlas yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 15 Yahudi iÅŸgalcinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Nablus kentinin gÃ¼neyinde yer alan Burin okuluna baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Yahudi iÅŸgalcilerin Ã¶ÄŸretmenlerle Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DaÄŸlas, okul yÃ¶netimine ait araÃ§lara zarar verdiklerini kaydetti. Olay Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencilerle Yahudi iÅŸgalciler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DaÄŸlas, Ä°srail askerlerinin bÃ¶lgeye geldiÄŸini, Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± bomba ve plastik mermi ile mÃ¼dahalede bulunduÄŸunu ifade etti. Nablusâ€™un Ã§evresinde bulunan 39 illegal Yahudi iÅŸgal biriminde yaklaÅŸÄ±k 40 bin Yahudi iÅŸgalci yaÅŸÄ±yor ve sÃ¶z konusu iÅŸgalciler zaman zaman Filistinlilere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±larda bulunuyor. Â

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