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Filistin
GÃ¼ncelleme: 18:25, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

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Yahudi iÅŸgalciler Filistin okuluna baskÄ±n dÃ¼zenledi
Yahudi iÅŸgalciler Filistin okuluna baskÄ±n dÃ¼zenledi
Foto: ArÅŸiv

Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™daki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenleyip Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yahudi iÅŸgalciler, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n kuzeyindeki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

FilistinÂ hÃ¼kÃ¼metine baÄŸlÄ± Ä°ÅŸgal Birimleri DosyasÄ± SorumlusuÂ Gassan DaÄŸlas yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 15 Yahudi iÅŸgalcinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Nablus kentinin gÃ¼neyinde yer alan Burin okuluna baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.

Yahudi iÅŸgalcilerin Ã¶ÄŸretmenlerle Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DaÄŸlas, okul yÃ¶netimine ait araÃ§lara zarar verdiklerini kaydetti.

Olay Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencilerle Yahudi iÅŸgalciler arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DaÄŸlas, Ä°srail askerlerinin bÃ¶lgeye geldiÄŸini, Filistinlilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± bomba ve plastik mermi ile mÃ¼dahalede bulunduÄŸunu ifade etti.

Nablusâ€™un Ã§evresinde bulunan 39 illegal Yahudi iÅŸgal biriminde yaklaÅŸÄ±k 40 bin Yahudi iÅŸgalci yaÅŸÄ±yor ve sÃ¶z konusu iÅŸgalciler zaman zaman Filistinlilere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±larda bulunuyor.

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Ä°lgili Konular Yahudi Ä°srail filistin
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