GÃ¼ncelleme: 18:36, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ordu merkezli FETÃ– operasyonunda 14 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ordu merkezli 7 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ– operasyonunda aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OrduÂ merkezli 7 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelikÂ operasyonda aralarÄ±ndaÂ muvazzaf askerlerinÂ de bulunduÄŸuÂ 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ordu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±na" yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 14 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince, Ordu, Mersin, Ä°stanbul, BalÄ±kesir, ÅžÄ±rnak, Tunceli ve KÄ±rklareli'de belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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