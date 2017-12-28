GÃ¼ncelleme: 18:48, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Tunus'un 3'Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k partisinin genel baÅŸkanÄ±ndan istifa

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta son genel seÃ§imlerden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§Ä±kanÂ Ã–zgÃ¼r Yurtsever BirliÄŸiÂ (Ã–YB) Partisinin Genel BaÅŸkanÄ±Â Selim Riyahi, gÃ¶revindenÂ istifaÂ ettiÄŸini veÂ siyasi hayatÄ±na ara verdiÄŸiniÂ duyurdu.

Ã–YB'den Riyahi'nin imzasÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Riyahi'nin mevcut durumda siyasi hayatÄ±na ara verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ve partisinin baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ã–YB BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Semira eÅŸ-ÅževaÅŸi'nin bir sonraki kongreye kadar baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼teceÄŸi belirtildi.

Ä°Åž DÃœNYASINDAN SÄ°YASETE

Ailesi ile uzun yÄ±llar Libya'da yaÅŸayan Selim Riyahi, bu Ã¼lkede enerji, havacÄ±lÄ±k ve petrol Ã¼retimi alanlarÄ±ndaki faaliyetleriyle tanÄ±nÄ±yordu.

Devrim sonrasÄ±nda Tunus'a dÃ¶nerek siyasete atÄ±lan Riyahi, 2011 yÄ±lÄ±nda liberal ekonomiyi savunan Ã–YB'yi kurdu.

Tunus'ta Ã¶nde gelen medya kuruluÅŸu Dar es-Sabah'Ä±n yÃ¼zde 20'lik hissesini satÄ±n alan Riyahi, 2012'de Ã¼lkesindeki futbol kulÃ¼plerinden Africain'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.

Ã–YB, Tunus'ta 2014'te yapÄ±lan genel seÃ§imlerden Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin ardÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada Ã§Ä±ktÄ±. AynÄ± yÄ±l cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday olan Riyahi, ikinci tura kalamadÄ±.

Ã–YB, geÃ§en yÄ±l ulusal uzlaÅŸÄ± hÃ¼kÃ¼metinin temelini oluÅŸturan Kartaca AnlaÅŸmasÄ±'na katÄ±lan partiler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Riyahi, AralÄ±k 2016'da CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'yi BaÅŸbakan Yusuf Åžahid ve partileri gÃ¶lgeleyerek, parlamenter sistemi, baÅŸkanlÄ±k sistemine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§lamÄ±ÅŸ ve Kartaca AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekilerek muhalefete katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Yolsuzluk dosyalarÄ±nÄ± soruÅŸturan savcÄ±lÄ±k, haziran ayÄ±nda Riyahi'nin tÃ¼m mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dondurulmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Riyahi, hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddederek, soruÅŸturmayÄ± siyasi hesaplaÅŸma ÅŸeklinde nitelemiÅŸti.

Riyahi, geÃ§en haziran ayÄ± sonunda Africain'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan da istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Riyahi, geÃ§en ay Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi ve Nida Tunus Partisi YÃ¶neticisi HafÄ±z Kaid es-Sibsi ile bir araya gelerek, ulusal uzlaÅŸÄ± koalisyonunun temelini oluÅŸturan Kartaca AnlaÅŸmasÄ±'na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirmiÅŸti.

Â