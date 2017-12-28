Emniyet'ten 'bireysel silahlanma' aÃ§Ä±klamasÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden,Â bireyselÂ silahlanmanÄ±nÂ 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±ndaÂ iddia edildiÄŸi gibi artmadÄ±ÄŸÄ±, aksine azaldÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bireysel silahlanmanÄ±n hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerler hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Haberlerde iddia edildiÄŸi gibi bireysel silahlanmada bir artÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bulundurma, taÅŸÄ±ma ve yivli av tÃ¼feÄŸi ruhsatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar yÄ±llÄ±k bazda verildi. AÃ§Ä±klamada 2014'te 78 bin 332, 2015'te 100 bin 836, 2016'da 84 bin 268 ve 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ± itibarÄ±yla 73 bin 38 ruhsat verildiÄŸi kaydedildi.
Ãœlke genelinde bugÃ¼ne kadar verilen ruhsat sayÄ±sÄ±nÄ±n 706 bin 877 olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bu sayÄ±nÄ±n kamu gÃ¶revlileri, emekli kamu gÃ¶revlileri, meslek mensuplarÄ± ve can gÃ¼venliÄŸinden dolayÄ± kiÅŸilere verilen taÅŸÄ±ma ve bulundurma ruhsatlarÄ±nÄ± iÃ§erdiÄŸine dikkat Ã§ekildi. AÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l gÃ¼venlik korucularÄ±na da silah ruhsatÄ± verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Son 11 yÄ±lda ruhsatlÄ± silahlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda azalma meydana geldiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"2006 yÄ±lÄ±nda 85 bin 789 silah ruhsatÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸken, 2017 yÄ±lÄ±nda bu sayÄ± 73 bin 38 olmuÅŸtur. Yivsiz av tÃ¼feklerine verilen ruhsat sayÄ±sÄ± ise 2014 yÄ±lÄ±nda 126 bin 258, 2015 yÄ±lÄ±nda 149 bin 534, 2016 yÄ±lÄ±nda 145 bin 276 ve 2017 yÄ±lÄ±nda ise 127 bin 702 artarak 1 milyon 641 bin 106 olmuÅŸtur. YukarÄ±daki rakamlar incelendiÄŸinde bireysel silahlanmanÄ±n yÄ±llara gÃ¶re azaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir."
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, maktulÃ¼n suikasta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± serginin organizatÃ¶rÃ¼ Mustafa Timur Ã–zkan tutuklandÄ±.
Hatay, Ä°stanbul, Kocaeli ve MuÄŸla'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir askerin bulunduÄŸu 85 zanlÄ±dan 21'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÃ¼rriyet Polis Merkezinin yakÄ±nÄ±ndaki sokakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir patlama meydana geldiÄŸi ve olayla ilgili polis ekiplerinin ses bombasÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸu bildirildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden, bireysel silahlanmanÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra artmadÄ±ÄŸÄ±, aksine azaldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
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Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla iki Ã¼lke arasÄ±ndaki vize hizmetlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu
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Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
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