GÃ¼ncelleme: 19:14, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Fransa ile BelÃ§ika arasÄ±nda 'savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±' gerilimi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n,Â BelÃ§ika'nÄ±nÂ FransÄ±zÂ havacÄ±lÄ±kÂ ve savunma ÅŸirketiÂ Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±Â satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 milyar avroÂ zarar tazminatÄ±Â Ã¶deyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Les Echos gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Fransa, F-16 tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyen BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼metinin F-35 veya Eurofighter Typhoon model savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yerine Dassault Aviation'dan Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 yÄ±l iÃ§erisinde 20 milyar avro zarar tazminatÄ± Ã¶deyecek.

Fransa'nÄ±n 20 milyar avro tazminat zararÄ±n yanÄ± sÄ±ra BelÃ§ika'ya 5 binden fazla yÃ¼ksek teknolojili meslek taahhÃ¼t ettiÄŸi ifade edilen haberde, Fransa'nÄ±n BelÃ§ika'yÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± almasÄ± iÃ§in bir sÃ¼redir ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BelÃ§ika Savunma BakanÄ± Steven Vandeput'un konu ile ilgili ifadelerine yer verilen haberde, Vandeput'un Fransa'nÄ±n bu teklifi gerÃ§ekleÅŸemeyecek kadar gÃ¼zel olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi ifade edildi.

Fransa, Katar'a 7 AralÄ±k'ta toplam 6,6 milyar avro deÄŸerinde 12 Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile 50 Airbus tipi uÃ§ak satÄ±ÅŸÄ±nÄ± iÃ§eren bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.