Fransa ile BelÃ§ika arasÄ±nda 'savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±' gerilimi

Fransa'nÄ±n,Â BelÃ§ika'nÄ±nÂ FransÄ±zÂ havacÄ±lÄ±kÂ ve savunma ÅŸirketiÂ Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±Â satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 milyar avroÂ zarar tazminatÄ±Â Ã¶deyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Les Echos gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Fransa, F-16 tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyen BelÃ§ika hÃ¼kÃ¼metinin F-35 veya Eurofighter Typhoon model savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yerine Dassault Aviation'dan Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 yÄ±l iÃ§erisinde 20 milyar avro zarar tazminatÄ± Ã¶deyecek.
Fransa'nÄ±n 20 milyar avro tazminat zararÄ±n yanÄ± sÄ±ra BelÃ§ika'ya 5 binden fazla yÃ¼ksek teknolojili meslek taahhÃ¼t ettiÄŸi ifade edilen haberde, Fransa'nÄ±n BelÃ§ika'yÄ± Rafale tipi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± almasÄ± iÃ§in bir sÃ¼redir ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BelÃ§ika Savunma BakanÄ± Steven Vandeput'un konu ile ilgili ifadelerine yer verilen haberde, Vandeput'un Fransa'nÄ±n bu teklifi gerÃ§ekleÅŸemeyecek kadar gÃ¼zel olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi ifade edildi.
Fransa, Katar'a 7 AralÄ±k'ta toplam 6,6 milyar avro deÄŸerinde 12 Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile 50 Airbus tipi uÃ§ak satÄ±ÅŸÄ±nÄ± iÃ§eren bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
MÄ±sÄ±r'Ä±n El-AriÅŸ kentinde askeri araca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir albay ile bir yarbayÄ±n da bulunduÄŸu 7 asker Ã¶ldÃ¼.
Ä°talya'da gelecek yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± George Weah'Ä±n galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ã‡in'in Kuzey Kore'ye petrol giriÅŸine izin verdiÄŸini iddia ederek, "SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±nÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda yer alan MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinde Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek Ã¼zere gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
Kenya'nÄ±n, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndan nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi olduÄŸu bildirildi
Fransa'nÄ±n, BelÃ§ika'nÄ±n FransÄ±z havacÄ±lÄ±k ve savunma ÅŸirketi Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 milyar avro zarar tazminatÄ± Ã¶deyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Tunus'ta son genel seÃ§imlerden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼r Yurtsever BirliÄŸi Partisinin Genel BaÅŸkanÄ± Selim Riyahi, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™daki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenleyip Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar tarafÄ±ndan katledilen naaÅŸÄ± kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentinde bu yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu'nun Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±
Somaliland hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelediÄŸini duyurdu
Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, yeni yÄ±l arifesinde TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rkiye'ye seyahat edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki PlÃ¶tzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiÄŸi bildirildi.
Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k tatbikat baÅŸlattÄ±
Ä°srail askerleri, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti