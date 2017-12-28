Nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi Kenya oldu

Kenya'da hÃ¼kÃ¼met, son yÄ±llardaÂ genÃ§ler arasÄ±nda hÄ±zla yayÄ±lan nargileyi yasakladÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan dÃ¼zenleme Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Yeni dÃ¼zenlemeyle, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkilediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¼lke genelinde nargilenin kullanÄ±mÄ±, ticareti ve reklamÄ± yasaklandÄ±.
DÃ¼zenlemede, "HiÃ§bir kimse ya da iÅŸletme nargile satamaz, Ã¼retemez, kullanamaz, reklamÄ±nÄ± yapamaz ya da teÅŸvik edemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Yasaya uymayanlar hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacak. AyrÄ±ca para ve 6 aya varan hapis cezalarÄ± verilebilecek.
Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndanÂ nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi oldu.
DÃ¼nyada nargileyi yasaklayan Ã¼lkeler arasÄ±nda Singapur, Pakistan, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan bulunuyor.
MÄ±sÄ±r'Ä±n El-AriÅŸ kentinde askeri araca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir albay ile bir yarbayÄ±n da bulunduÄŸu 7 asker Ã¶ldÃ¼.
Ä°talya'da gelecek yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± George Weah'Ä±n galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ã‡in'in Kuzey Kore'ye petrol giriÅŸine izin verdiÄŸini iddia ederek, "SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±nÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda yer alan MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinde Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek Ã¼zere gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
Kenya'nÄ±n, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndan nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi olduÄŸu bildirildi
Fransa'nÄ±n, BelÃ§ika'nÄ±n FransÄ±z havacÄ±lÄ±k ve savunma ÅŸirketi Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 milyar avro zarar tazminatÄ± Ã¶deyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Tunus'ta son genel seÃ§imlerden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼r Yurtsever BirliÄŸi Partisinin Genel BaÅŸkanÄ± Selim Riyahi, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™daki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenleyip Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar tarafÄ±ndan katledilen naaÅŸÄ± kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentinde bu yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu'nun Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±
Somaliland hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelediÄŸini duyurdu
Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, yeni yÄ±l arifesinde TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rkiye'ye seyahat edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki PlÃ¶tzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiÄŸi bildirildi.
Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k tatbikat baÅŸlattÄ±
Ä°srail askerleri, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti