GÃ¼ncelleme: 19:42, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi Kenya oldu



Foto: ArÅŸiv

Kenya'nÄ±n, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndan nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya'da hÃ¼kÃ¼met, son yÄ±llardaÂ genÃ§ler arasÄ±nda hÄ±zla yayÄ±lan nargileyi yasakladÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan dÃ¼zenleme Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Yeni dÃ¼zenlemeyle, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olumsuz etkilediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¼lke genelinde nargilenin kullanÄ±mÄ±, ticareti ve reklamÄ± yasaklandÄ±. DÃ¼zenlemede, "HiÃ§bir kimse ya da iÅŸletme nargile satamaz, Ã¼retemez, kullanamaz, reklamÄ±nÄ± yapamaz ya da teÅŸvik edemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Yasaya uymayanlar hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lacak. AyrÄ±ca para ve 6 aya varan hapis cezalarÄ± verilebilecek. Kenya, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndanÂ nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi oldu. DÃ¼nyada nargileyi yasaklayan Ã¼lkeler arasÄ±nda Singapur, Pakistan, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan bulunuyor.

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