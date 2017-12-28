Adanaâ€™da polis merkezi yakÄ±nÄ±nda patlama

Adanaâ€™da polis merkezinin yakÄ±nlarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir patlama meydana geldi.
AlÄ±nan ilk bilgiye gÃ¶re, HÃ¼rriyet Polis Merkezinin yakÄ±nlarÄ±ndaki bir sokakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± patlama oldu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ã§evrede inceleme baÅŸlattÄ±.
Olayda Ã¶len veya yaralanan olmazken, polis ekiplerinin ses bombasÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸu bildirildi.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, maktulÃ¼n suikasta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± serginin organizatÃ¶rÃ¼ Mustafa Timur Ã–zkan tutuklandÄ±.
Hatay, Ä°stanbul, Kocaeli ve MuÄŸla'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir askerin bulunduÄŸu 85 zanlÄ±dan 21'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÃ¼rriyet Polis Merkezinin yakÄ±nÄ±ndaki sokakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir patlama meydana geldiÄŸi ve olayla ilgili polis ekiplerinin ses bombasÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸu bildirildi.
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Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
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Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
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ÃœnlÃ¼ seyahat dergisi "Fodor's Travel", 2018'de seyahat edilmemesi gereken yerlerle ilgili "kara liste" hazÄ±rladÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 4'Ã¼ faal Ã§alÄ±ÅŸan olan Hacettepe Ãœniversitesi personeli ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi 23 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.