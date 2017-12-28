GÃ¼ncelleme: 19:56, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Adanaâ€™da polis merkezi yakÄ±nÄ±nda patlama



Foto: ArÅŸiv

HÃ¼rriyet Polis Merkezinin yakÄ±nÄ±ndaki sokakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir patlama meydana geldiÄŸi ve olayla ilgili polis ekiplerinin ses bombasÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adanaâ€™da polis merkezinin yakÄ±nlarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir patlama meydana geldi. AlÄ±nan ilk bilgiye gÃ¶re, HÃ¼rriyet Polis Merkezinin yakÄ±nlarÄ±ndaki bir sokakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± patlama oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ã§evrede inceleme baÅŸlattÄ±. Olayda Ã¶len veya yaralanan olmazken, polis ekiplerinin ses bombasÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸu bildirildi.

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