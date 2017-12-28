GÃ¼ncelleme: 21:34, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

4 ildeki "Kerpeten" operasyonunda 21 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Hatay, Ä°stanbul, Kocaeli ve MuÄŸla'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir askerin bulunduÄŸu 85 zanlÄ±dan 21'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay merkezli 4 ilde yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir askerin bulunduÄŸu 85 zanlÄ±dan 21'i tutuklandÄ±. KÄ±rÄ±khan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã¶rgÃ¼t faaliyeti kapsamÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatmak" suÃ§u ile mÃ¼cadele amaÃ§lÄ± Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Hatay merkezli Ä°stanbul, Kocaeli ve MuÄŸla'da "Kerpeten" ismi verilen eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda, aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir askerin bulunduÄŸu 85 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan zanlÄ±lardan, 37'si serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Mahkemeye sevk edilen diÄŸer zanlÄ±lardan 21'i tutuklanÄ±rken, aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir uzman Ã§avuÅŸun bulunduÄŸu 27 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Operasyonun gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi 22 AralÄ±k'ta, 74 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã§ok sayÄ±da daire, lÃ¼ks araÃ§ ve paraya el konulmuÅŸtu.

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