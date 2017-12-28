GÃ¼ncelleme: 22:33, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ä°ran'da hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protesto edildi





Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda yer alan MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinde Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek Ã¼zere gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶stericiler, geÃ§im ÅŸartlarÄ±nÄ± protesto ederek, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani hÃ¼kÃ¼meti aleyhine sloganlar attÄ±. GÃ–STERÄ°CÄ°LERE POLÄ°S MÃœDAHALESÄ° Ä°ranlÄ± Ã¶ÄŸrenciler ajansÄ± ISNA'ya konuÅŸan MeÅŸhed Merkez Valisi Muhammed Rahim Nuriziyan, izinsiz olarak Åžuheda MeydanÄ±'nda toplanan gÃ¶stericilerin emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MeÅŸhed ValiliÄŸi dÃ¼n sosyal medya Ã¼zerinden Ã¼lkedeki "hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle gÃ¶steri dÃ¼zenleneceÄŸi duyumu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat resmi izin baÅŸvurusunda bulunulmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lacak gÃ¶sterilerin "kanunsuz" olduÄŸunu duyurmuÅŸtu. "HALKA MAHCUBUZ" Ã–te yandan Ä°ran Lideri Ali Hamaney'in MeÅŸhed'deki temsilcisi Cuma Ä°mamÄ± Ahmed Alemelhuda, Sebzivar kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ã¼lkedeki ekonomi yÃ¶netimini eleÅŸtirdi. Ruhani hÃ¼kÃ¼metine muhalefetiyle bilinen Alemelhuda, "Ekonominin yÃ¶netilmesi, refah ve yaÅŸam ÅŸartlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan sadece bugÃ¼n deÄŸil, 40 yÄ±ldan bu yana Ã¶yle kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netimler sÃ¶z konusu oldu ki halka karÅŸÄ± mahcubuz." diye konuÅŸtu. Â

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