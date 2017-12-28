GÃ¼ncelleme: 23:32, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Trump'tan Ã‡in'e Kuzey Kore uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Ã‡in'i hedef aldÄ±.

Trump, "SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±nÄ±z.Â Ã‡in'inÂ Kuzey Kore'ye petrol giriÅŸine izin vermesinden dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m. Bunun devam etmesi durumunda Kuzey Kore sorununa dostÃ§a bir Ã§Ã¶zÃ¼m asla olmaz." ifadesini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kasÄ±m ayÄ±nda Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'le Kuzey Kore konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, Trump'la dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve mÃ¼zakere ile Ã§Ã¶zÃ¼lmesi noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±k ve bu doÄŸrultuda ortak Ã§aba gÃ¶stereceÄŸiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump da aynÄ± toplantÄ±da, Kuzey Kore konusunda Ã‡in'le aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncede olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ, "Ne yazÄ±k ki bundan Ã¶nceki hÃ¼kÃ¼metlerimiz ABD-Ã‡in iliÅŸkilerinin kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. Ancak ben iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dengesizlikleri dÃ¼zelterek her iki tarafÄ±n da menfaatine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.