GÃ¼ncelleme: 01:15, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Eski Ã¼nlÃ¼ futbolcu Weah, Liberya Devlet BaÅŸkanÄ± oldu





BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± George Weah'Ä±n galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YaklaÅŸÄ±k 2,1 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§menin bulunduÄŸuÂ Liberya'da 26 AralÄ±k'ta devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci turu dÃ¼zenlendi. Liberya Ulusal SeÃ§im Komisyonu (NEC) BaÅŸkanÄ± Jerome Korkoya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â George Weah'Ä±n oylarÄ±n yÃ¼zde 61,5'ini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Joseph Nyumah Boakai'nin ise yÃ¼zde 38,5'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Weah'Ä± destekleyenler araÃ§larÄ±yla ve ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± bayraklarla caddelerde kutlama yapÄ±yor. SeÃ§imin 10 Ekim'deki ilk turunda, 20 adayÄ±n arasÄ±nda muhalefetin adayÄ± Weah ve iktidar partisinin adayÄ± Boakai ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. Weah, 2005'teki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imine kuruculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi Demokratik DeÄŸiÅŸim Kongresi'yle katÄ±lmÄ±ÅŸ ancak kazanamamÄ±ÅŸtÄ±. AFRÄ°KA'NIN YETÄ°ÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ° EN BÃœYÃœK FUTBOLCU Futbol kariyerine 1981'de baÅŸlayan Weah, 60 kez Liberya milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giydi. Weah, 1994-1995 sezonunda Paris Saint-Germain takÄ±mÄ±nda 96 maÃ§ta 32 gol atarak UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde gol kralÄ± oldu. 1989, 1994 ve 1995'te "YÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Futbolcusu" Ã¶dÃ¼llerini, 1995'te de Avrupa'da "YÄ±lÄ±n Futbolcusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazan ilk AfrikalÄ± futbolcu Weah, 1996'da "FIFA Fair Play" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ve 1998'de "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" seÃ§ilerek Afrika'nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k futbolcu olarak tarihe geÃ§ti. Weah, 1995-1996 sezonunda Ä°talya'nÄ±n AC Milan kulÃ¼bÃ¼nde oynarken FIFA tarafÄ±ndan "YÄ±lÄ±n Futbolcusu" seÃ§ildi ve bÃ¶ylece bu unvana layÄ±k gÃ¶rÃ¼len ilk AfrikalÄ± futbolcu oldu.

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