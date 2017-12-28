Eski Ã¼nlÃ¼ futbolcu Weah, Liberya Devlet BaÅŸkanÄ± oldu

YaklaÅŸÄ±k 2,1 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§menin bulunduÄŸuÂ Liberya'da 26 AralÄ±k'ta devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci turu dÃ¼zenlendi.
Liberya Ulusal SeÃ§im Komisyonu (NEC) BaÅŸkanÄ± Jerome Korkoya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â George Weah'Ä±n oylarÄ±n yÃ¼zde 61,5'ini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Joseph Nyumah Boakai'nin ise yÃ¼zde 38,5'te kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Weah'Ä± destekleyenler araÃ§larÄ±yla ve ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± bayraklarla caddelerde kutlama yapÄ±yor.
SeÃ§imin 10 Ekim'deki ilk turunda, 20 adayÄ±n arasÄ±nda muhalefetin adayÄ± Weah ve iktidar partisinin adayÄ± Boakai ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Weah, 2005'teki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imine kuruculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi Demokratik DeÄŸiÅŸim Kongresi'yle katÄ±lmÄ±ÅŸ ancak kazanamamÄ±ÅŸtÄ±.
Futbol kariyerine 1981'de baÅŸlayan Weah, 60 kez Liberya milli takÄ±m formasÄ±nÄ± giydi. Weah, 1994-1995 sezonunda Paris Saint-Germain takÄ±mÄ±nda 96 maÃ§ta 32 gol atarak UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde gol kralÄ± oldu.
1989, 1994 ve 1995'te "YÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Futbolcusu" Ã¶dÃ¼llerini, 1995'te de Avrupa'da "YÄ±lÄ±n Futbolcusu" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazan ilk AfrikalÄ± futbolcu Weah, 1996'da "FIFA Fair Play" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ve 1998'de "YÃ¼zyÄ±lÄ±n AfrikalÄ± Oyuncusu" seÃ§ilerek Afrika'nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k futbolcu olarak tarihe geÃ§ti.
Weah, 1995-1996 sezonunda Ä°talya'nÄ±n AC Milan kulÃ¼bÃ¼nde oynarken FIFA tarafÄ±ndan "YÄ±lÄ±n Futbolcusu" seÃ§ildi ve bÃ¶ylece bu unvana layÄ±k gÃ¶rÃ¼len ilk AfrikalÄ± futbolcu oldu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n El-AriÅŸ kentinde askeri araca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda bir albay ile bir yarbayÄ±n da bulunduÄŸu 7 asker Ã¶ldÃ¼.
Ä°talya'da gelecek yÄ±l yapÄ±lacak genel seÃ§imlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Liberya'da iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, eski futbol yÄ±ldÄ±zÄ± George Weah'Ä±n galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ã‡in'in Kuzey Kore'ye petrol giriÅŸine izin verdiÄŸini iddia ederek, "SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±nÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Ä°ran'Ä±n kuzeydoÄŸusunda yer alan MeÅŸhed ve KaÅŸmer kentlerinde Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± protesto etmek Ã¼zere gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
Kenya'nÄ±n, Ruanda ve Tanzanya'nÄ±n ardÄ±ndan nargileyi yasaklayan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Afrika Ã¼lkesi olduÄŸu bildirildi
Fransa'nÄ±n, BelÃ§ika'nÄ±n FransÄ±z havacÄ±lÄ±k ve savunma ÅŸirketi Dassault Aviation'dan Rafale modeli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n almasÄ± durumunda bu Ã¼lkeye 20 milyar avro zarar tazminatÄ± Ã¶deyeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Tunus'ta son genel seÃ§imlerden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§Ä±kan Ã–zgÃ¼r Yurtsever BirliÄŸi Partisinin Genel BaÅŸkanÄ± Selim Riyahi, gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™daki bir okula baskÄ±n dÃ¼zenleyip Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KÄ±brÄ±slÄ± Rumlar tarafÄ±ndan katledilen naaÅŸÄ± kayÄ±p 4 ÅŸehit iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentinde bu yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Okulu'nun Ã¶ÄŸrencileri ilk karnelerini aldÄ±
Somaliland hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin Berbera kasabasÄ±nda askeri Ã¼s kurma projesinin ertelediÄŸini duyurdu
Ä°ran'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, yeni yÄ±l arifesinde TÃ¼rkiye'deki gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rkiye'ye seyahat edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki PlÃ¶tzensee cezaevinden 4 tutuklunun firar ettiÄŸi bildirildi.
Seul ordusu, Japon Denizi'ndeki ihtilaflÄ± adalarda 2 gÃ¼nlÃ¼k tatbikat baÅŸlattÄ±
Ä°srail askerleri, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermiyle mÃ¼dahale etti