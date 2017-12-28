GÃ¼ncelleme: 01:45, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Karlov cinayetiyle ilgili bir tutuklama daha





Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, maktulÃ¼n suikasta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± serginin organizatÃ¶rÃ¼ Mustafa Timur Ã–zkan tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'unÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, maktulÃ¼n suikasta uÄŸradÄ±ÄŸÄ±Â serginin organizatÃ¶rÃ¼ Mustafa Timur Ã–zkanÂ tutuklandÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zkan, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Adliyede soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren Ã–zkan, "tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmeye iÅŸtirak" suÃ§undan tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. NÃ¶betÃ§i 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ã–zkan'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verdi. Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov, 19 AralÄ±k 2016'da Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergide uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Rusya fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± serginin organizatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Ã–zkan, 11 Ocak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Cinayetle ilgili aralarÄ±nda Guru Medya YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hayreddin AydÄ±nbaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 3'Ã¼ polis 4 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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