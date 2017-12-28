Karlov cinayetiyle ilgili bir tutuklama daha

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'unÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, maktulÃ¼n suikasta uÄŸradÄ±ÄŸÄ±Â serginin organizatÃ¶rÃ¼ Mustafa Timur Ã–zkanÂ tutuklandÄ±.
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã–zkan, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Adliyede soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren Ã–zkan, "tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmeye iÅŸtirak" suÃ§undan tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
NÃ¶betÃ§i 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Ã–zkan'Ä±n tutuklanmasÄ±na karar verdi.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov, 19 AralÄ±k 2016'da Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergide uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Rusya fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± serginin organizatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Ã–zkan, 11 Ocak'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Cinayetle ilgili aralarÄ±nda Guru Medya YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hayreddin AydÄ±nbaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 3'Ã¼ polis 4 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, maktulÃ¼n suikasta uÄŸradÄ±ÄŸÄ± serginin organizatÃ¶rÃ¼ Mustafa Timur Ã–zkan tutuklandÄ±.
Hatay, Ä°stanbul, Kocaeli ve MuÄŸla'da yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda 2 polis memuru ile bir askerin bulunduÄŸu 85 zanlÄ±dan 21'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
HÃ¼rriyet Polis Merkezinin yakÄ±nÄ±ndaki sokakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir patlama meydana geldiÄŸi ve olayla ilgili polis ekiplerinin ses bombasÄ± ihtimali Ã¼zerinde durduÄŸu bildirildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden, bireysel silahlanmanÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra artmadÄ±ÄŸÄ±, aksine azaldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ordu merkezli 7 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ– operasyonunda aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla iki Ã¼lke arasÄ±ndaki vize hizmetlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu
Hakkariâ€™nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki Ã¼s bÃ¶lgesine terÃ¶ristler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, yaralÄ± askerler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Eski Demokrat Parti (DP) Ã¼yeleri, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve parti yÃ¶neticileri hakkÄ±nda 7 ayrÄ± ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak suÃ§ duyurusunda bulundu
Gaziantep'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve iÃ§ savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'de yaÅŸayan 20 bin yetime, kÄ±ÅŸlÄ±k kÄ±yafet yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
BalÄ±kesir, AydÄ±n, MuÄŸla, Antalya ve Ã‡anakkale'de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi
BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 kiÅŸiden 11'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–zel harekat polisinin desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla, arasÄ±nda Suriye uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
ÃœnlÃ¼ seyahat dergisi "Fodor's Travel", 2018'de seyahat edilmemesi gereken yerlerle ilgili "kara liste" hazÄ±rladÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 4'Ã¼ faal Ã§alÄ±ÅŸan olan Hacettepe Ãœniversitesi personeli ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi 23 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.