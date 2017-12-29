Güncelleme: 02:20, 29 Aralık 2017 Cuma

İtalya, genel seçimler için 4 Mart'ta sandık başına gidecek





İtalya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaştırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, seçim sürecini başlatacak parlamentonun iki kanadını oluşturan Cumhuriyet Senatosu ile Temsilciler Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, parlamentonun feshedilmesinin ardından Bakanlar Kurulu, ülkede gelecek yılki genel seçimin 4 Mart'ta yapılmasına ilişkin kararnameyi onayladı. Genel seçimler için 4 Mart 2018 tarihi bir süredir siyasi kulislerde öngörülüyordu. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kararnameleriyle ülkede seçim dönemi resmen başlamış oldu. Genel seçim yapılıp yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan Paolo Gentiloni ve kabinesi, görevini sürdürecek.

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