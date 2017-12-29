GÃ¼ncelleme: 02:50, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

MÄ±sÄ±r'da askeri araca saldÄ±rÄ±: 2'si rÃ¼tbeli 7 asker Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'Ä±nÂ KuzeyÂ SinaÂ vilayetinin merkeziÂ El-AriÅŸÂ kentindeÂ orduya ait bir aracÄ±nÂ hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 2'siÂ rÃ¼tbeliÂ 7Â askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± askerlerinÂ yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, silahlÄ± bir grup, AriÅŸ ile Bir el-Abd kentlerini birbirine baÄŸlayan otoyolda gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayan askerlerin aracÄ±nÄ± Ã¶nce RPG ile hedef aldÄ± sonrasÄ±nda ise ateÅŸ aÃ§tÄ±.

SaldÄ±rÄ±da Albay Ahmed el-Kefravi ve Yarbay Muhammed el-BeÅŸir ile 5 asker hayatÄ±nÄ± kaybederken, bazÄ± askerler de yaralandÄ±. YaralÄ± askerlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu kaydedildi.

MÄ±sÄ±r ordusu ve emniyet teÅŸkilatÄ±, EylÃ¼l 2013'ten bu yana Sina'daki pek Ã§ok ilde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledikleri gerekÃ§esiyle "terÃ¶rist ve tekfirci" olarak nitelediÄŸi unsurlara yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenliyor.

Ãœlkenin kuzeyindeki Sina'da KasÄ±m 2014'te DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran ve adÄ±nÄ± Sina Vilayeti olarak deÄŸiÅŸtiren Ensar Beyt el-Makdis Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gibi bir takÄ±m silahlÄ± gruplarÄ±n etkin olduÄŸu belirtiliyor.