11:34, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Esenler'de kuyumcu soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma!





Esenler'de bir kuyumcu dÃ¼kkanÄ± soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Esenler'de bulunan kuyumcu dÃ¼kkanÄ±na saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda gelen Ã§arÅŸaf giymiÅŸ silahlÄ± 3 kiÅŸi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahÄ±nÄ± Ã§ekmesi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandÄ±. DiÄŸer 2 soyguncu ise kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. Polis olay yerinde inceleme yapÄ±yor. KaÃ§an soyguncularÄ± yakalamak iÃ§in ise Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°lgili Konular Esenler

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.