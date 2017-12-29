Esenler'de kuyumcu soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Esenler'de bulunan kuyumcu dÃ¼kkanÄ±na saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda gelen Ã§arÅŸaf giymiÅŸ silahlÄ± 3 kiÅŸi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahÄ±nÄ± Ã§ekmesi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandÄ±. DiÄŸer 2 soyguncu ise kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. Polis olay yerinde inceleme yapÄ±yor. KaÃ§an soyguncularÄ± yakalamak iÃ§in ise Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Valilik, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lara yasaklama getirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
VatandaÅŸlar, vize krizinin sona ermesi Ã¼zerine ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 savunma fÃ¼zeleriyle ilgili imzalarÄ±n Ankara'da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Sevakin AdasÄ± ile ilgili fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. Niyetimiz adanÄ±n tamamÄ±nÄ± rehabilite etmek ve bir turizm alanÄ± haline getirmek." dedi.
Sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YÃ¼ksek Mahkeme, bir gazetede 2011'de BDP ile ilgili yer alan habere iliÅŸkin aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±nÄ±n reddedilmesinde hak ihlali olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki vize kÄ±sÄ±tlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¼recinde yolcularÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in bilet deÄŸiÅŸiklik ve iadelerinde dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Esenler'de bir kuyumcu dÃ¼kkanÄ± soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu aleyhine iki konuÅŸmasÄ±nda kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 43'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 46 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 46 ÅŸÃ¼pheliden 29'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±