11:45, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

THY'den bilet deÄŸiÅŸiklik ve iadelerine vize dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Hava YollarÄ±Â (THY),Â TÃ¼rkiyeÂ ileÂ ABDÂ arasÄ±ndaÂ vize kÄ±sÄ±tlarÄ±nÄ±nÂ kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¼recinde yolcularÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§inÂ biletÂ deÄŸiÅŸiklikÂ veÂ iadelerindeÂ bazÄ± dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinde "TÃ¼rkiye-ABD ve ABD-TÃ¼rkiye biletlerinde deÄŸiÅŸiklik ve iadeler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti pasaportlu yolcular iÃ§in 9 Ekim'e kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan TÃ¼rkiye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ±, ABD varÄ±ÅŸlÄ± (transit uÃ§uÅŸlar ve geÃ§erli ABD vizesine sahip yolcular hariÃ§) biletlemeler iÃ§in 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapÄ±lacak seyahat ve iÅŸlemlerde geÃ§erli olmak Ã¼zere aynÄ± Ã¼cret sÄ±nÄ±fÄ±nda yer olmasÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, aynÄ± kabin iÃ§erisinde Ã¼cretsiz rezervasyon deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

GÃ¼zergah deÄŸiÅŸikliklerinin ise orijinal Ã¼cret kurallarÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lacaÄŸÄ±na deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°ade talepleri Ã¼cret kurallarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼cretsiz yapÄ±lacaktÄ±r. Herhangi bir Ã¼cret farkÄ± ve ceza alÄ±nmaksÄ±zÄ±n biletin geÃ§erliliÄŸi 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatÄ±labilecektir. Ã–demesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ veya garanti MCOâ€™su alÄ±nmÄ±ÅŸ gruplarÄ±n rezervasyonlarÄ±nÄ±n (talep halinde) iptal ve iade iÅŸlemlerinin, mevcut Ã¼cret kurallarÄ± kapsamÄ±nda var olan cezalarÄ± gÃ¶zetilmeksizin yapÄ±lacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, ABD pasaportlu yolcular iÃ§in 9 Ekim'e kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan ABD Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ±, TÃ¼rkiye varÄ±ÅŸlÄ± biletlemeler (transit uÃ§uÅŸlar ve geÃ§erli TÃ¼rkiye vizesine sahip yolcular hariÃ§) iÃ§in 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapÄ±lacak seyahat ve iÅŸlemlerde geÃ§erli olarak, "Stopover" durumundaki yolcular dahil olmak Ã¼zere, aynÄ± Ã¼cret sÄ±nÄ±fÄ±nda yer olmasÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, aynÄ± UluslararasÄ± Hava TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± BirliÄŸi (IATA) bÃ¶lgesi iÃ§erisinde olmak kaydÄ±yla, aynÄ± kabin iÃ§erisinde Ã¼cretsiz rezervasyon ve gÃ¼zergah deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ade taleplerinin Ã¼cret kurallarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n Ã¼cretsiz yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Herhangi bir Ã¼cret farkÄ± ve ceza alÄ±nmaksÄ±zÄ±n biletin geÃ§erliliÄŸi 9 Ocak 2019 (dahil) tarihine kadar uzatÄ±labilecektir. Ã–demesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ veya garanti MCOâ€™su alÄ±nmÄ±ÅŸ gruplarÄ±n rezervasyonlarÄ±nÄ±n (talep halinde) iptal ve iade iÅŸlemlerinin, mevcut Ã¼cret kurallarÄ± kapsamÄ±nda var olan cezalarÄ± gÃ¶zetilmeksizin yapÄ±lacaktÄ±r." deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±.