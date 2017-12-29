Anayasa Mahkemesi'nden Hasip Kaplan'a ret

Anayasa Mahkemesi, 2011'de bir gazetedeÂ BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi PartisineÂ (BDP) yÃ¶nelik yer alan habere iliÅŸkin dÃ¶nemin BDP MilletvekiliÂ Hasip KaplanÂ tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±nÄ±n reddedilmesinde, ÅŸeref ve itibarÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteme hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine karar verdi.
Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kan karara gÃ¶re, Yeni Åžafak gazetesinde 2011'de aralarÄ±nda dÃ¶nemin BDP Milletvekili Hasip Kaplan'Ä±n da bulunduÄŸu bazÄ± BDP milletvekillerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Katil Sizsiniz" baÅŸlÄ±klÄ± haber yayÄ±mlandÄ±.
Haberin iÃ§eriÄŸinde, "TÃ¼rkiye Ã‡ukurca'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 11 askerimiz iÃ§in gÃ¶z yaÅŸÄ± dÃ¶kerken, bu kanlÄ± tablonun baÅŸ sorumlusu demokrasi kÄ±lÄ±fÄ± ile her fÄ±rsatta terÃ¶rÃ¼ yÃ¼celten BDP oldu. Kandil'in sÃ¶zÃ¼nden Ã§Ä±kmayan, kardeÅŸlik projesini sabote etmek iÃ§in her yolu deneyen, canlÄ± bombayÄ± 'ÅŸehit' ilan eden BDP katliamlarÄ±n ortaÄŸÄ± haline geldi." ifadelerine de yer verildi.
Kaplan, haberin kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±yla gazete aleyhine manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±. BakÄ±rkÃ¶y 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, haberde Kaplan'Ä±n mensubu olduÄŸu, TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netmeye talip siyasi partinin Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r eylemlerine takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavrÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi, bu durumun basÄ±n yoluyla dÃ¼ÅŸÃ¼nce aÃ§Ä±klamasÄ± ve eleÅŸtiri hakkÄ± kapsamÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle davayÄ± reddetti.
Temyiz Ã¼zerine YargÄ±tay 4. Hukuk Dairesi kararÄ± onadÄ±. Kaplan'Ä±n, onama kararÄ±na karÅŸÄ± bulunduÄŸu karar dÃ¼zeltme istemi de aynÄ± daire tarafÄ±ndan reddedildi.
Kaplan, bunun Ã¼zerine, haberde yer alan ifadeler dolayÄ±sÄ±yla ÅŸeref ve itibarÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rerek Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.
Anayasa Mahkemesi, derece mahkemelerince taraflarÄ±n haklarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesinde aÃ§Ä±k bir dengesizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek, ÅŸeref ve itibarÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteme hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine hÃ¼kmetti.
Valilik, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lara yasaklama getirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
VatandaÅŸlar, vize krizinin sona ermesi Ã¼zerine ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 savunma fÃ¼zeleriyle ilgili imzalarÄ±n Ankara'da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Sevakin AdasÄ± ile ilgili fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. Niyetimiz adanÄ±n tamamÄ±nÄ± rehabilite etmek ve bir turizm alanÄ± haline getirmek." dedi.
Sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
YÃ¼ksek Mahkeme, bir gazetede 2011'de BDP ile ilgili yer alan habere iliÅŸkin aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±nÄ±n reddedilmesinde hak ihlali olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki vize kÄ±sÄ±tlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¼recinde yolcularÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in bilet deÄŸiÅŸiklik ve iadelerinde dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Esenler'de bir kuyumcu dÃ¼kkanÄ± soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu aleyhine iki konuÅŸmasÄ±nda kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 43'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 46 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ankara'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 46 ÅŸÃ¼pheliden 29'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±