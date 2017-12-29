12:03, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Anayasa Mahkemesi'nden Hasip Kaplan'a ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, 2011'de bir gazetedeÂ BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi PartisineÂ (BDP) yÃ¶nelik yer alan habere iliÅŸkin dÃ¶nemin BDP MilletvekiliÂ Hasip KaplanÂ tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±nÄ±n reddedilmesinde, ÅŸeref ve itibarÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteme hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kan karara gÃ¶re, Yeni Åžafak gazetesinde 2011'de aralarÄ±nda dÃ¶nemin BDP Milletvekili Hasip Kaplan'Ä±n da bulunduÄŸu bazÄ± BDP milletvekillerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Katil Sizsiniz" baÅŸlÄ±klÄ± haber yayÄ±mlandÄ±.

Haberin iÃ§eriÄŸinde, "TÃ¼rkiye Ã‡ukurca'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 11 askerimiz iÃ§in gÃ¶z yaÅŸÄ± dÃ¶kerken, bu kanlÄ± tablonun baÅŸ sorumlusu demokrasi kÄ±lÄ±fÄ± ile her fÄ±rsatta terÃ¶rÃ¼ yÃ¼celten BDP oldu. Kandil'in sÃ¶zÃ¼nden Ã§Ä±kmayan, kardeÅŸlik projesini sabote etmek iÃ§in her yolu deneyen, canlÄ± bombayÄ± 'ÅŸehit' ilan eden BDP katliamlarÄ±n ortaÄŸÄ± haline geldi." ifadelerine de yer verildi.

Kaplan, haberin kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±yla gazete aleyhine manevi tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±. BakÄ±rkÃ¶y 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, haberde Kaplan'Ä±n mensubu olduÄŸu, TÃ¼rkiye'yi yÃ¶netmeye talip siyasi partinin Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r eylemlerine takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavrÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi, bu durumun basÄ±n yoluyla dÃ¼ÅŸÃ¼nce aÃ§Ä±klamasÄ± ve eleÅŸtiri hakkÄ± kapsamÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle davayÄ± reddetti.

Temyiz Ã¼zerine YargÄ±tay 4. Hukuk Dairesi kararÄ± onadÄ±. Kaplan'Ä±n, onama kararÄ±na karÅŸÄ± bulunduÄŸu karar dÃ¼zeltme istemi de aynÄ± daire tarafÄ±ndan reddedildi.

Kaplan, bunun Ã¼zerine, haberde yer alan ifadeler dolayÄ±sÄ±yla ÅŸeref ve itibarÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rerek Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, derece mahkemelerince taraflarÄ±n haklarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesinde aÃ§Ä±k bir dengesizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyerek, ÅŸeref ve itibarÄ±n korunmasÄ±nÄ± isteme hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmediÄŸine hÃ¼kmetti.