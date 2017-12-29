DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:39, 29 AralÄ±k 2017 Cuma
GÃ¼ncel
12:04, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Sahte tapu Ã§etesine suÃ§Ã¼stÃ¼
Sahte tapu Ã§etesine suÃ§Ã¼stÃ¼

Sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep'te sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli, suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Åžehitkamil ilÃ§esi Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro 13'Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde kimliÄŸi belirtilmeyen bir kiÅŸiye ait 6 milyon lira deÄŸerindeki taÅŸÄ±nmazÄ±n, sahte vekaletle bir baÅŸkasÄ±na satÄ±lmak istendiÄŸi bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti.

Ekipler, Tapu ve Kadastro 13'Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne sahte evraklarla gelen Ä°bo K. Ali Ã–. ve Ä°brahim K'yi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±.

BÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde buna benzer 4 olayÄ±n daha engellendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular Gaziantep sahte tapu operasyonu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere geÃ§ici yasak

Valilik, basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma, oturma eylemi ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Uber irtibatÄ± tespit edilen araÃ§lara ceza
Uber irtibatÄ± tespit edilen araÃ§lara ceza

Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± UÄŸur, Uber ile irtibatÄ± tespit edilen 668 aracÄ±n Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi turizm belgesinin iptal edildiÄŸini bildirdi
YÄ±lbaÅŸÄ±nda 4 ilÃ§eye Ã§Ä±kan yollar kapalÄ±
YÄ±lbaÅŸÄ±nda 4 ilÃ§eye Ã§Ä±kan yollar kapalÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yÄ±lbaÅŸÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda aÄŸÄ±r tonajlÄ± araÃ§lara yasaklama getirdi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda vize iÅŸlemleri baÅŸladÄ±
ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda vize iÅŸlemleri baÅŸladÄ±

VatandaÅŸlar, vize krizinin sona ermesi Ã¼zerine ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gelmeye baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 imzalarÄ± atÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 imzalarÄ± atÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±nda S-400 savunma fÃ¼zeleriyle ilgili imzalarÄ±n Ankara'da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±ma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±ma lodos engeli

Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'dan 'Sevakin AdasÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'dan 'Sevakin AdasÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "Sevakin AdasÄ± ile ilgili fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. Niyetimiz adanÄ±n tamamÄ±nÄ± rehabilite etmek ve bir turizm alanÄ± haline getirmek." dedi.
Sahte tapu Ã§etesine suÃ§Ã¼stÃ¼
Sahte tapu Ã§etesine suÃ§Ã¼stÃ¼

Sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Anayasa Mahkemesi'nden Hasip Kaplan'a ret
Anayasa Mahkemesi'nden Hasip Kaplan'a ret

YÃ¼ksek Mahkeme, bir gazetede 2011'de BDP ile ilgili yer alan habere iliÅŸkin aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ±nÄ±n reddedilmesinde hak ihlali olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
THY'den bilet deÄŸiÅŸiklik ve iadelerine vize dÃ¼zenlemesi
THY'den bilet deÄŸiÅŸiklik ve iadelerine vize dÃ¼zenlemesi

TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki vize kÄ±sÄ±tlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¼recinde yolcularÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in bilet deÄŸiÅŸiklik ve iadelerinde dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±
Esenler'de kuyumcu soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Esenler'de kuyumcu soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma!

Esenler'de bir kuyumcu dÃ¼kkanÄ± soygunu sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu aleyhine iki konuÅŸmasÄ±nda kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± DEAÅž operasyonu 46 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± DEAÅž operasyonu: 46 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 43'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 46 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸkentte DEAÅž operasyonu
BaÅŸkentte DEAÅž operasyonu

Ankara'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 46 ÅŸÃ¼pheliden 29'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
2018 bÃ¼tÃ§esi onaylandÄ±
2018 bÃ¼tÃ§esi onaylandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 2018 bÃ¼tÃ§esini onayladÄ±

Haberler

Sahte tapu operasyonu: 30 gÃ¶zaltÄ±
Sahte tapu operasyonu 30 gÃ¶zaltÄ±

Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 gÃ¶zaltÄ±
Gaziantep'te DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 17 gÃ¶zaltÄ±

Gaziantep'te zehirlenip hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 44 asker taburcu edildi
Gaziantep'te zehirlenip hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 44 asker taburcu edildi

Gaziantep'teki kÄ±ÅŸlada 70 asker hastanelik oldu
Gaziantep'teki kÄ±ÅŸlada 70 asker hastanelik oldu

Gaziantep'e 25 megavat gÃ¼cÃ¼nde gÃ¼neÅŸ enerji santrali
Gaziantep'e 25 megavat gÃ¼cÃ¼nde gÃ¼neÅŸ enerji santrali

EzanÄ± GÃ¼zel Okuma YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kazanan belli oldu
EzanÄ± GÃ¼zel Okuma YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kazanan belli oldu

Gaziantep'te otogarda mÃ¼himmat bulundu
Gaziantep'te otogarda mÃ¼himmat bulundu

Gaziantep'te 3 bin 500 Ã¶ÄŸrenciye bisiklet hediye edildi
Gaziantep'te 3 bin 500 Ã¶ÄŸrenciye bisiklet hediye edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 