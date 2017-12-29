12:04, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Sahte tapu Ã§etesine suÃ§Ã¼stÃ¼





Sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te sahte belgeyle baÅŸkasÄ±na ait 6 milyon lira deÄŸerindeki arsayÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 ÅŸÃ¼pheli, suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Åžehitkamil ilÃ§esi Ä°ncilipÄ±nar Mahallesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro 13'Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde kimliÄŸi belirtilmeyen bir kiÅŸiye ait 6 milyon lira deÄŸerindeki taÅŸÄ±nmazÄ±n, sahte vekaletle bir baÅŸkasÄ±na satÄ±lmak istendiÄŸi bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ekipler, Tapu ve Kadastro 13'Ã¼ncÃ¼ BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne sahte evraklarla gelen Ä°bo K. Ali Ã–. ve Ä°brahim K'yi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±. BÃ¶lge mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde buna benzer 4 olayÄ±n daha engellendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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