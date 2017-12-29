Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:38, 29 Aralık 2017 Cuma
Avrupa
12:05, 29 Aralık 2017 Cuma

  • Paylaş
Avusturya’daki Müslümanları zor günler bekliyor
Avusturya’daki Müslümanları zor günler bekliyor

Avusturya'da yaşayan 700 binin üzerinde Müslüman, hükümet programında yer alan "siyasal İslam" yaftasıyla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve hayat alanlarının daraltılacağı endişesini taşıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya’da yaşayan Müslümanlar, aşırı sağcı hükümetin programında yer alan, ancak tanımı açık bir şekilde yapılmamış "siyasal İslam" ibaresinin, dini özgürlüklerin ve yaşam alanlarının daraltılmasına neden olacak uygulamalar için bir kılıf olarak kullanılmasından endişe duyuyor.

Avusturya'da 18 Aralık'ta göreve başlayan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) kurduğu koalisyon hükümeti, ana gövdesini yabancı, sığınmacı ve İslam karşıtlığının oluşturduğu programı ve bakanlar kuruluyla dikkat çekiyor.

Hükümetin 180 sayfalık programında, İslam kelimesinin "terör" gibi olumsuz ifadelerle birlikte 21 kez anılmasının yanı sıra, hem koalisyon görüşmeleri esnasında hem de hükümet programında değinilen "siyasal İslam" ifadesi ile hükümetin tam olarak neyi kastettiğinin anlaşılmaması, ülkede yaşayan Müslümanlarda endişelere yol açıyor.

Özellikle tanımı yapılmamış, ucu açık "siyasal İslam" ibaresinin hükümet programının birçok yerinde vurgulanıyor olmasına dikkat çeken sivil toplum kuruluşları, aşırı sağcı koalisyonun, bu belirsiz ifadeyle Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtlayıcı baskı ve yaptırımları hayata geçirmesinden kaygı duyuyor.

İslam ve Müslümanlar dışında başka bir din veya gruba yer verilmeyen hükümet programında, Avusturya’da resmen kabul edilmiş bir dinin mensuplarının güvenlik sorunu olarak tanımlanması ve bu nedenle denetimlerin arttırılmak istenmesi birçok uzman ve kanaat önderi tarafından, belirli bir grubun bilinçli bir şekilde ötekileştirilmesi olarak yorumlanıyor.

Özellikle 2015 yılında yürürlüğe giren yeni İslam yasasına dikkat çekilen hükümet programında, söz konusu yasa kapsamında Müslümanlara ait eğitim kurumların yanı sıra, dernek ve vakıflara yönelik kontrollerin artırılması, yasaya aykırı olduğu ileri sürülenlerin kapatılması planlanıyor.

Müslümanlara ait cami ve din eğitimi verilen kurumlarda da dış etkilerin azaltılması için yoğun kontrollerin yapılacağı vurgulanan programda, standart bir Kur’an-ı Kerim tercümesinin kullanılması öngörülüyor.

"ÇEŞİTLİ KAVRAMLARIN MASKESİ ALTINDA İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR"

Avusturya'da Müslümanları temsil eden, başbakanlığa bağlı Avusturya İslam Cemaatinin (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, İslam dini hakkında bilgisi olmayan siyasiler ve sözde uzmanların kavram kargaşası yaparak, Müslümanlara yönelik toplumda olumsuz yaklaşımların oluşmasına neden olduklarını söyledi.

Olgun, İslam dinini ilgilendiren her konunun resmi muhatabının İslam Cemaati olduğunun altını çizerek, "Son zamanlarda, çeşitli kavramlarla İslam düşmanlığı yapılmak isteniyor." dedi.

Tarihte birçok din adına suistimallerin yapıldığını belirten Olgun, bu durumu İslam’a mal etmenin yanlış olacağını, siyasal Hristiyanlık ya da Musevilik gibi ifadeler kullanılmazken, İslam’a yönelik böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Georgetown Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Farid Hafez da merkez sağ ve aşırı sağ partilerin oluşturduğu yeni hükümeti, "aşırı sağcı politikaları hayata geçirmek isteyen, toplumun gelir seviyesi yüksek kesimini gözeten, ekonomik durumu düşük vatandaşları göz ardı eden ve Müslüman, göçmen ve yabancı karşıtı" olarak tanımladı.

Hafez, "Hükümet programında kullanılan siyasal İslam ifadesi çok elastik, kesin bir şekilde tanımlanmamış ve tamamen yönetimin yorumuna bırakılmış bir terim. Burada en tehlikeli husus, bunun bir nevi siyasi silah olarak kullanılacak olması. Buna müsaade edilmemesi ve karşı tutum sergilenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 



İlgili Konular Avusturya’da yaşayan Müslümanlar ÖVP FPÖ Avusturya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Suriye rejimi Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti
Suriye rejimi, Bukemal operasyonunda 411 sivili katletti

Esad rejiminin Suriye'nin Bukemal ilçesine yönelik Eylül ayında düzenlediği operasyonlarda 411 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 200 bin kişi göç etmek zorunda kaldı
Kosova'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika
Kosova'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika

Priştine Yunus Emre Enstitüsü, 2017 yılı ikinci dönem Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan 33 kişiye sertifikalarını verdi.
Suudi Arabistan'daki gözaltılarda iki prens serbest
Suudi Arabistan'daki gözaltılarda iki prens serbest

Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal ile Prens Feysal serbest bırakıldı
Filistin'deki gösterilere müdahale
Filistin'deki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti
Kassam Tugayları'ndan quot esir İsrail askeri Şaul quot afişi
Kassam Tugayları'ndan "esir İsrail askeri Şaul" afişi

Kassam Tugayları, 2014'te Gazze'de esir aldığını duyurduğu İsrail askeri Şaul'un resminin bulunduğu ve yanında "Bizim kahramanlarımız özgürlüğüne kavuşmadıkça ve gün yüzü görmedikçe, bu esir de asla özgürlüğüne kavuşamayacak" yazan bir afiş astı
Müslüman kongresinde siyonizm karşıtı Yahudi standı
Müslüman kongresinde siyonizm karşıtı Yahudi standı

16. MAS-ICNA Kongresi’nde stant açan siyonizm karşıtı Yahudi grup, ABD'nin Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıma kararına tepki gösterdi
Meksika'da eyalet milletvekiline suikast
Meksika'da eyalet milletvekiline suikast

Meksika'da Demokratik Devrim Partisinin Jalisco eyaleti meclis üyesi vurularak öldürüldü.
Almanya'da 2 Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Genel seçimlerin eylül ayında yapılmasına rağmen hükümetin halen kurulamadığı Almanya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümet kurma çalışmalarının ilk defa 3 aydan uzun sürdüğü bildirildi.
Mısır'da kiliseye silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
Mısır'da kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Hilvan'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
Afgan kadın subaylara TSK'den eğitim
Afgan kadın subaylara TSK'den eğitim

Afganistan Ulusal Ordusundan 75 kadın subay, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Antalya'da verilen 9 haftalık eğitim programını tamamladı
Güney Sudan daki iç savaşın tek kaybedeni halk ANALİZ
Güney Sudan’daki iç savaşın tek kaybedeni halk | ANALİZ

Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan, halkın üçte birini yaşadıkları topraklardan koparan yarısından fazlasını ise yardıma muhtaç hale getiren iç savaşın dört yılını geride bıraktı.
Güney Kore Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu
Güney Kore, Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu

Hong Kong bandıralı gemi incelemeye alındı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşları ve şirketlerinin BMGK kararlarını ihlal etmesine izin vermediklerini savundu
Avusturya daki Müslümanları zor günler bekliyor
Avusturya’daki Müslümanları zor günler bekliyor

Avusturya'da yaşayan 700 binin üzerinde Müslüman, hükümet programında yer alan "siyasal İslam" yaftasıyla dini özgürlüklerinin kısıtlanacağı ve hayat alanlarının daraltılacağı endişesini taşıyor
IKBY referandum inadının bedelini ağır ödüyor GRAFİK
IKBY, referandum inadının bedelini ağır ödüyor | GRAFİK

Başta Türkiye olmak olmak üzere pek çok ülkeden yapılmaması yönündeki uyarılara rağmen, 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun ardından büyük bir kriz içine giren Erbil yönetimi, telafisi uzun zaman alacak ciddi kan kaybı yaşıyor
Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinden 'Trump' uyarısı
Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinden 'Trump' uyarısı

Müslüman Amerikan Cemiyeti Kuzey Amerika İslam Camiası Kongresi Başkanı Ata, ABD’de yaşayan Müslümanların hak ve özgürlüklerinin her zamankinden daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Arakanlı Müslümanların eve dönüş belirsizliği sürüyor
Arakanlı Müslümanların eve dönüş belirsizliği sürüyor

Myanmar yönetimi, ordunun şiddetinden kaçarak Bangladeş'e sığınan 450 Arakanlı Hindu'nun geri dönüşüne izin verirken, Arakanlı Müslümanlar için herhangi bir girişimde bulunmadı

Haberler

Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanı'na 'başörtüsü' tepkisi
Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanı'na 'başörtüsü' tepkisi

Viyana'da sığınmacıları 'suç' bahanesiyle şehir dışına taşıma teklifi
Viyana'da sığınmacıları 'suç' bahanesiyle şehir dışına taşıma teklifi

Avusturya'da göçmen karşıtı hükümet, göreve başladığı gün protesto edildi
Avusturya'da göçmen karşıtı hükümet göreve başladığı gün protesto edildi

Çelik'ten Avusturya'da açıklanan yeni hükümet programına tepki
Çelik'ten Avusturya'da açıklanan yeni hükümet programına tepki

Türkiye'den Avusturya’da açıklanan yeni hükümet programına tepki
Türkiye'den Avusturya da açıklanan yeni hükümet programına tepki

Avusturya'da aşırı sağ hükümet kuruldu
Avusturya'da aşırı sağ hükümet kuruldu

Avusturya'da "PESCO" karşıtı protesto
Avusturya'da quot PESCO quot karşıtı protesto

Avusturya’da gaz istasyonunda patlama
Avusturya da gaz istasyonunda patlama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 