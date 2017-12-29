12:18, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'dan 'Sevakin AdasÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Sudan-Ã‡ad-Tunus temaslarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

"Afrika AÃ§Ä±lÄ±mÄ±"nÄ±n bir devamÄ± olarak ErdoÄŸan'Ä±n, bu Ã¼Ã§ Ã¼lkeye gittiÄŸini, bugÃ¼ne kadar da 24 Ã¼lkeye toplam 28 ziyaret yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen KalÄ±n, Afrika ziyaretlerinin devam edeceÄŸini belirtti.

KalÄ±n, Afrika'ya sÃ¶mÃ¼rÃ¼ amaÃ§lÄ± ve tek taraflÄ± Ã§Ä±kar iÃ§in gidilmediÄŸini ifade ederek, tam tersine Afrika'nÄ±n ayakta durmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak politikalar, iliÅŸkiler ve anlaÅŸmalarÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bunun meyvelerini de gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden KalÄ±n, bugÃ¼n Afrika'daki TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 39 olduÄŸunu, 2018'de 41'e Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"TÄ°GEM'Ä°N 15 BÄ°N HEKTARLIK BÄ°R TARIM PROJESÄ° VAR"

Sudan ve Ã‡ad'a "cumhurbaÅŸkanÄ±" dÃ¼zeyinde ilk ziyaretin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KalÄ±n, "Bu Ã¼lkelere Ã§ok iyi bir hazÄ±rlÄ±kla gittik. Bizim Ã¶zellikle ikili ticaret hacmimizi geliÅŸtirmek iÃ§in attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar var. Åžu anda 400 kÃ¼sur milyon dolar civarÄ±nda ama bunu yetersiz gÃ¶rÃ¼yoruz. AslÄ±nda Sudan'Ä±n Ã¼zerindeki yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla da bÃ¼yÃ¼k bir potansiyel var. SudanlÄ±lar da kÄ±sa sÃ¼rede bu altyapÄ±yÄ± oluÅŸtururlarsa bu ticaretin de Ã§ok daha artacaÄŸÄ±nÄ± ve Sudan halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

KalÄ±n, Sudan'da TÄ°GEM'in 15 bin hektarlÄ±k bir tarÄ±m projesi olduÄŸunu, bununla ilgili protokollerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok yakÄ±n zamanda TarÄ±m, GÄ±da ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin tekrar Sudan'a giderek Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

"NÄ°YETÄ°MÄ°Z ADANIN TAMAMINI REHABÄ°LÄ°TE ETMEK"

AynÄ± zamanda bÃ¶lgede savunma sanayi, askeri iÅŸ birliÄŸi alandaki iliÅŸkileri geliÅŸtirdiklerini vurgulayan KalÄ±n,Â Sevakin AdasÄ±'nda da ciddi bir ekonomik potansiyelin olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

KalÄ±n, Sevakin AdasÄ± ile ilgili fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, "KÄ±zÄ±ldeniz'e aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir potansiyel sunuyor. Sevakin AdasÄ±'nda TÄ°KA, iki cami ve bir gÃ¼mrÃ¼k binasÄ±nÄ± restore etti. DevamÄ± gelecek. Niyetimiz adanÄ±n tamamÄ±nÄ± rehabilite etmek ve bir turizm alanÄ± haline getirmek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ OsmanlÄ±'da da Cidde'ye geÃ§meden Ã¶nce Ã¶nemli bir hac ve umre limanÄ±ydÄ± orasÄ±." diye konuÅŸtu.

"TERÃ–RE KARÅžI HER TÃœRLÃœ Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE HAZIRIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ã‡ad'Ä±n baÅŸkenti Encemine'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarete iliÅŸkin ise KalÄ±n, enerji, tarÄ±m ve diÄŸer alanlarda daha fazla neler yapÄ±labileceÄŸine dair konularÄ±n konuÅŸulduÄŸunu aktardÄ±.

KalÄ±n, bÃ¶lgede terÃ¶r sorunu olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Bu konuda hem fikiriz. TerÃ¶re karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z. Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ kÄ±nÄ±yoruz, bizim de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listemizde. Bu tÃ¼r hele Ä°slam'Ä±n adÄ±nÄ± kullanarak terÃ¶r yapan Ã¶rgÃ¼tleri, asla biz Ä°slam dairesi iÃ§erisinde gÃ¶rmÃ¼yoruz. Bizim iÃ§in Boko Haram'Ä±n DEAÅž'tan, El-Kaide'den, PKK'dan hiÃ§bir farkÄ± yok." dedi.

Afrika'daki bazÄ± FETÃ– okullarÄ±nÄ±n, Maarif VakfÄ±na devredildiÄŸini belirten KalÄ±n, "Bu konuda Sudan ve Ã‡ad hÃ¼kÃ¼metlerine verdikleri destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu tehlikenin farkÄ±na varmÄ±ÅŸ olmalarÄ± bizim iÃ§in memnuniyet verici bir durum. Afrika sathÄ±nda da FETÃ– ile mÃ¼cadelemiz bundan sonra da kararlÄ± bir ÅŸekilde devam edecek." diye konuÅŸtu.Â