12:36, 29 AralÄ±k 2017 Cuma

Marmara Denizi'nde ulaÅŸÄ±ma lodos engeli





Lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sÃ¼rdÃ¼ren lodos, deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalara neden oluyor. HÄ±zÄ± zaman zaman 30 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle yerli ve yabancÄ± bandÄ±ralÄ± 23 ÅŸilep ve tanker, SÃ¼leymanpaÅŸa, ÅžarkÃ¶y ile MÃ¼refte sahillerine demirledi. Lodos nedeniyle yÃ¼ksekliÄŸi 2 ve 3 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen dalgalar, SÃ¼leymanpaÅŸa sahilindeki Ã§ay bahÃ§elerinin masa sandalyelerine de zarar verdi. Bu arada lodos, balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da olumsuz etkiledi. Tayfalar lodos nedeniyle denize aÃ§Ä±lamadÄ±. Meteoroloji yetkilileri lodosun etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

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